OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noë Dussenne, die twee jaar geleden naar Lausanne Sport in Zwitserland vertrok, keert terug naar de JPL. Hij tekende bij OHL.

Noë Dussenne had Standard in de zomer van 2023 verlaten als aanvoerder. Hij besloot om transfervrij naar het Zwitserse Lausanne Sport te trekken.

De centrale verdediger wist zich snel te vestigen in de Zwitserse competitie. In iets meer dan twee seizoenen heeft de 33-jarige man uit Bergen 82 wedstrijden gespeeld voor Lausanne Sport.

Vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot beste verdediger van de competitie. Hij maakte natuurlijk ook deel uit van het team van het seizoen, volgens het toonaangevende medium Sport.ch.

Noë Dussenne terug in de Jupiler Pro League

Ondanks het feit dat hij het seizoen 2025-2026 is begonnen met Lausanne Sport en al aan zeven wedstrijden heeft deelgenomen (vier in de voorrondes van de Conference League en drie in de competitie), zal Noë Dussenne terugkeren naar België.

Het is officieel, de centrale verdediger tekent bij OH Leuven, waar hij onder David Hubert zal spelen. De club heeft ongeveer 300.000 euro betaald om hem een jaar voor het einde van zijn contract vast te leggen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Super League
Super League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
OH Leuven
Noë Dussenne

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Dussenne - Van Den Kerkhof - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Dussenne - Van Den Kerkhof - Djenepo

10:00
Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

10:30
Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

08:20
3
Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

09:30
Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

08:40
2
🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

09:00
1
Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

08:00
1
Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

07:40
1
Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

07:20
Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten Analyse

Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten

07:00
3
Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

06:00
Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen Reactie

Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen

23:30
2
Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

06:30
2
Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"

Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"

22:20
Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

23:00
3
Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'

Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'

22:40
4
🎥 Ook Kevin De Bruyne heeft een héél duidelijke mening over Noa Lang en... Noano!

🎥 Ook Kevin De Bruyne heeft een héél duidelijke mening over Noa Lang en... Noano!

22:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

19:00
Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

21:40
3
Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

21:20
Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

20:30
Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

21:00
Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

20:40
Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

19:40
1
'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

20:00
7
Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

20:20
Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

19:30
Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

17:20
1
Dit kan Real Madrid niét negeren: 'Europese topclub doet bod van 100 miljoen euro (!) op aanvaller'

Dit kan Real Madrid niét negeren: 'Europese topclub doet bod van 100 miljoen euro (!) op aanvaller'

19:20
Ivan Leko greep in bij KAA Gent: spelers riskeren stevige boetes

Ivan Leko greep in bij KAA Gent: spelers riskeren stevige boetes

18:20
5
Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

18:40
Op speeldag één was hij nog de held: Rik De Mil neemt afscheid van verdediger bij Charleroi

Op speeldag één was hij nog de held: Rik De Mil neemt afscheid van verdediger bij Charleroi

18:15
Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser

Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser

19:00
Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

17:40
6
Match in Waregem maakt andermaal sterk punt van Club Brugge duidelijk

Match in Waregem maakt andermaal sterk punt van Club Brugge duidelijk

00:00
1
OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

18:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen" Cisse Beckx Cisse Beckx over Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge poestexas poestexas over Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen J K J K over 🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League STAADBAL STAADBAL over OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League William Wallace William Wallace over Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen" Bork Bork over 'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond' Vital Verheyen Vital Verheyen over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn J K J K over Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club' J K J K over Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved