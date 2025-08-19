OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

Noë Dussenne, die twee jaar geleden naar Lausanne Sport in Zwitserland vertrok, keert terug naar de JPL. Hij tekende bij OHL.

Noë Dussenne had Standard in de zomer van 2023 verlaten als aanvoerder. Hij besloot om transfervrij naar het Zwitserse Lausanne Sport te trekken.

De centrale verdediger wist zich snel te vestigen in de Zwitserse competitie. In iets meer dan twee seizoenen heeft de 33-jarige man uit Bergen 82 wedstrijden gespeeld voor Lausanne Sport.

Vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot beste verdediger van de competitie. Hij maakte natuurlijk ook deel uit van het team van het seizoen, volgens het toonaangevende medium Sport.ch.

Noë Dussenne terug in de Jupiler Pro League

Ondanks het feit dat hij het seizoen 2025-2026 is begonnen met Lausanne Sport en al aan zeven wedstrijden heeft deelgenomen (vier in de voorrondes van de Conference League en drie in de competitie), zal Noë Dussenne terugkeren naar België.

Het is officieel, de centrale verdediger tekent bij OH Leuven, waar hij onder David Hubert zal spelen. De club heeft ongeveer 300.000 euro betaald om hem een jaar voor het einde van zijn contract vast te leggen.