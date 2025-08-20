63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

Anderlecht staat voor een cruciale confrontatie in de Conference League play-offs. Om hun Europese avontuur dit seizoen te verlengen, moeten de Brusselaars afrekenen met AEK Athene, een ploeg die bekendstaat als lastig te bespelen.

Na een moeizame kwalificatie van de Grieken in eerdere rondes, lijkt Anderlecht op papier de favoriet, maar de praktijk op het veld kan altijd anders uitpakken. AEK Athene heeft de afgelopen jaren verschillende bekende namen in de selectie gehad, maar veel van die spelers zijn aan het afglijden.

Desondanks blijft het team gevaarlijk. In eerdere rondes wisten ze zich met moeite te kwalificeren tegen Hapoel Beer-Sheva (0-0 en 1-0) en Aris Limassol, waar verlengingen nodig waren om verder te geraken.



De Grieken beschikken nog steeds over een selectie met ervaring in de vijf grote competities. Doelman Thomas Strakosha speelde 208 wedstrijden voor Lazio, Domagoj Vida kwam 105 keer uit voor Kroatië, Roberto Pereyra heeft 251 Serie A-wedstrijden en 106 Premier League-duels achter zijn naam, en Luka Jovic werd in 2019 voor 63 miljoen euro door Real Madrid overgenomen van Frankfurt. Daarnaast zijn ook voormalig Pro League-spelers Aboubakary Koita en Răzvan Marin van de partij.

Ex-Standard-speler

Voor Răzvan Marin wordt het duel extra bijzonder. De voormalige Standard-speler kent Anderlecht goed: in zijn carrière tegen de Brusselaars scoorde hij twee doelpunten en gaf hij één beslissende assist. Ook Aboubakary Koita wil zijn statistiek tegen Anderlecht opkrikken, aangezien hij in elf ontmoetingen nog niet wist te scoren. Hun kennis van het Lotto Park kan AEK een klein voordeel geven.

Op papier heeft Anderlecht de sterkste selectie. Volgens Transfermarkt wordt de AEK-selectie geschat op 71 miljoen euro, terwijl die van de Mauves bijna 120 miljoen euro waard is. Dit geeft de Brusselaars op papier een duidelijk voordeel, al betekent dat niet dat de Grieken eenvoudig te verslaan zullen zijn.

Donderdag in het Lotto Park en volgende week in Griekenland zal Anderlecht het verschil moeten maken. Het team moet geconcentreerd en gedisciplineerd spelen om hun plek in de Conference League veilig te stellen, want ervaring en reputatie van AEK mogen niet worden onderschat.