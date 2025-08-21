Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

Ryan Mmaee zag deze zomer zijn contract bij het Engelse Stoke City beëindigd worden en is dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. De voormalige aanvaller van Beveren, Ferencvaros en Limassol trekt de aandacht van Marokkaanse ploegen maar hoopt in Europa te blijven.

Opgeleid bij Standard, waar hij weinig kansen kreeg (13 wedstrijden), brak Ryan Mmaee pas echt door in het buitenland. Eerst was er nog wel een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren, maar daarna was het op Cyprus, bij AEL Limassol, dat hij vanaf 2019 begon met het scoren van doelpunten.

Na 25 doelpunten in 59 wedstrijden voor de Cypriotische club, tekende Mmaee bij Ferencvaros in 2021, waar hij in Hongarije zijn kunnen bevestigde (32 doelpunten in 73 wedstrijden). Dit leverde hem een mooie transfer op naar Stoke City in 2023.

Zou Mmaee terug kunnen keren naar België?

In Engeland verliepen de zaken minder goed. De voormalige Rouche speelde amper 31 wedstrijden en was goed voor 5 doelpunten en 4 beslissende passes. Vorig seizoen werd Ryan Mmaee uitgeleend aan Rapid Wien, maar spierproblemen hielden hem vaak aan de zijlijn.

Deze zomer heeft Stoke City het contract van de Marokkaanse international (12 caps, 4 doelpunten) ontbonden, waardoor hij vrij is om te tekenen waar hij wil. Een mooie gelegenheid, waarvan Raja Casablanca volgens Africa Foot zou willen profiteren. Maar Mmaee zou liever in Europa blijven of in het Midden-Oosten tekenen dan zijn eerste ervaring in Marokko te beleven.

Gratis, ervaren en nog steeds presterend op een hoog niveau in de Championship een jaar geleden, kan Mmaee een interessante optie vormen voor een Belgische club die op zoek is naar een aanvaller aan het einde van de transferperiode...