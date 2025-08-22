Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

Volgende week belooft het druk te worden bij de sportief directeurs van de Belgische topclubs. Terwijl de Belgische transfermarkt nog tot 6 september openblijft, sluiten de grote competities hun deuren al op 1 september.

Dat betekent dat clubs als Anderlecht, Club Brugge, Genk en Antwerp nog een korte periode hebben om hun topspelers voor flinke bedragen te verkopen.

Bij Club Brugge gaat de aandacht uit naar spelers als Joel Ordonez en Raphael Onyedika. Voor Anderlecht staan Stroeykens, Verschaeren en Dolberg in de etalage, terwijl Genk een vertrek van Tolu verwacht. Ook Antwerp kan rekenen op interesse voor Senne Lammens uit Engeland en Michel-Ange Balikwisha, met name vanuit Schotland, waar Celtic zijn transfermarkt al op 30 augustus sluit.



Lees ook... Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Druk groot bij Anderlecht

De klok tikt dus hard voor zowel de spelers als de clubs die nog willen incasseren. Vooral bij Anderlecht lijkt de druk groot om deze zomer nog transfers te realiseren. De Brusselse club heeft een veel te grote kern en enkele waardevolle spelers die volgend jaar einde contract zijn.

Sportief directeur Olivier Renard zal een drukke periode tegemoet gaan. Met amper 11 dagen voor de belangrijkste competities hun transferperiode sluiten, moet hij snel beslissingen nemen over wie blijft en wie kan vertrekken.

De situatie brengt ook strategische uitdagingen met zich mee. Clubs moeten niet alleen de juiste prijs bedingen, maar ook rekening houden met de sportieve impact van een vertrek midden in het seizoen. Dit geldt zeker voor spelers als Dolberg en Ordonez, die een sleutelrol spelen in hun teams.