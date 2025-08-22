Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"
Foto: © photonews

Voormalig profvoetballer Joren Dom keert terug naar het veld, maar kiest resoluut voor het amateurvoetbal. Zijn comeback doet hij bij KFC Kontich, de club waar zijn voetbalverhaal ooit begon.

Joren Dom, jarenlang actief in het Belgische profvoetbal, heeft besloten zijn carrière een nieuwe wending te geven. Na een periode van bezinning sluit hij zich aan bij KFC Kontich, nadat hij het profvoetbal eind vorig seizoen vaarwel zei.

“De berichten van amateurclubs begonnen toen echt binnen te stromen. Maar uiteindelijk waren er maar drie clubs waarvoor ik wilde spelen: Rupel Boom, KVC Wilrijk of Kontich”, klinkt het bij Joren Dom in Gazet van Antwerpen.

Nieuwe rol binnen vertrouwde omgeving

Bij KFC Kontich zal Dom niet alleen als speler fungeren, maar ook een mentorrol opnemen binnen de ploeg. Zijn ervaring op het hoogste niveau moet bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent. De clubleiding reageert enthousiast op zijn komst en spreekt van een “waardevolle versterking op én naast het veld.”

Dom benadrukt dat hij niet uit is op een comeback in het profvoetbal. “Ik wil gewoon opnieuw genieten van het spelletje, zonder druk,” aldus de 33-jarige Antwerpenaar. De terugkeer naar Kontich heeft voor Dom een sterke emotionele lading. “Uiteindelijk heb ik de laatste twee weken de knoop doorgehakt”, gaat hij verder.

Dicht bij huis

Bovendien is het ook heel dicht bij huis. “Ik woon op 300 meter van het veld van KFC Kontich en mijn broers en vrienden hebben er ook gespeeld. En last maar zeker niet least: ik heb nu twee kindjes. Kontich speelt op zaterdagavond, zodat ik altijd nog zondag kan vrijmaken voor hen.”

Joren Dom

