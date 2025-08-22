📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt middenvelder weg bij ploeg uit de Jupiler Pro League

KV Kortrijk versterkt het middenveld met komst van Manuel Osifo. De 22-jarige Belg komt op huurbasis over van OH Leuven, met een optie tot definitieve overname.

KV Kortrijk kondigt aan onze redactie de komst aan van Manuel Osifo, een middenvelder met ervaring in de Jupiler Pro League. Osifo, afkomstig uit Oostende, doorliep de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende en speelde er 34 wedstrijden in het eerste elftal.

In januari 2024 maakte hij de overstap naar OH Leuven, waar hij in één seizoen 24 keer in actie kwam. De overgang naar KV Kortrijk gebeurt op huurbasis, met een optie tot aankoop. De club benadrukt dat Osifo’s profiel perfect aansluit bij de noden van het team. Zijn polyvalentie en fysieke kwaliteiten maken hem inzetbaar op meerdere posities binnen het middenveld.

Lokale verankering

De transfer betekent ook een hereniging met coach Michiel Jonckheere, die Osifo eerder begeleidde bij KV Oostende. Bovendien keert Osifo terug naar West-Vlaamse bodem, wat zijn regionale verbondenheid versterkt.

“Met Manuel Osifo halen we opnieuw iemand binnen die de competitie kent. Manu is een harde werker die op verschillende posities uit de voeten kan. Zijn mentaliteit past perfect bij onze club,” aldus Nils Vanneste, Sporting Director van KV Kortrijk, op de website.

De club omschrijft Osifo als een speler met loopvermogen, strijdlust en een mentaliteit die aansluit bij het DNA van een ‘Kerel’. Zijn komst wordt gezien als een stap in de verdere uitbouw van een competitieve en lokaal verankerde spelersgroep.