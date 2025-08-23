🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

Elk jaar een nieuwe briljant bij Club NXT? Dat lijkt meer en meer het devies. Na Seys, Sabbe, Vermant en vele anderen was het begin dit seizoen Campbell die indruk maakte bij de A-kern. En ondertussen zit er misschien alweer eentje klaar ...

Shandre Campbell was de zoveelste in een lange rij van spelers die vanuit de B-kern naar de A-kern van Club Brugge kwam om daar de nodige indrukken na te laten.

Knap doelpunt van Granados voor Club NXT, coach Wolf blijft kritisch

Dat deed hij onder meer met een late winning goal tegen Zulte Waregem in het begin van dit seizoen in de Jupiler Pro League. Zo lijkt er alweer een groeibriljantje klaar te staan voor de definitieve stap voorwaarts.



Ondertussen maakt ook ene Alejandro Granados indruk bij de B-kern van Club Brugge. Bij Club NXT zorgde hij vrijdagavond voor een knap doelpunt tegen Patro Eisden Maasmechelen.

💥 | Alejandro Granados dacht even uit te halen van buiten de box. 👏😮‍💨 #PATNXT



Bekijk de #CPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/836mzlBoXE — DAZN België (@DAZN_BENL) August 22, 2025

De coach van Club Brugge - Tim Wolf - was dan weer kritisch over de prestatie van zijn mannen. "Ik miste persoonlijkheid en lef en heb dat ook duidelijk gemaakt tijdens de rust."

Volgens de coach was er in gesprek met Het Nieuwsblad te veel balverlies en te vaak een keuze voor de veilige optie. "De kracht van Club Brugge zou in het balbezit moeten liggen."