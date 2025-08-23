🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Elk jaar een nieuwe briljant bij Club NXT? Dat lijkt meer en meer het devies. Na Seys, Sabbe, Vermant en vele anderen was het begin dit seizoen Campbell die indruk maakte bij de A-kern. En ondertussen zit er misschien alweer eentje klaar ...

Shandre Campbell was de zoveelste in een lange rij van spelers die vanuit de B-kern naar de A-kern van Club Brugge kwam om daar de nodige indrukken na te laten.

Knap doelpunt van Granados voor Club NXT, coach Wolf blijft kritisch

Dat deed hij onder meer met een late winning goal tegen Zulte Waregem in het begin van dit seizoen in de Jupiler Pro League. Zo lijkt er alweer een groeibriljantje klaar te staan voor de definitieve stap voorwaarts.

Lees ook... Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Ondertussen maakt ook ene Alejandro Granados indruk bij de B-kern van Club Brugge. Bij Club NXT zorgde hij vrijdagavond voor een knap doelpunt tegen Patro Eisden Maasmechelen.

💥 | Alejandro Granados dacht even uit te halen van buiten de box. 👏😮‍💨 #PATNXT

Bekijk de #CPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/836mzlBoXE

— DAZN België (@DAZN_BENL) August 22, 2025

De coach van Club Brugge - Tim Wolf - was dan weer kritisch over de prestatie van zijn mannen. "Ik miste persoonlijkheid en lef en heb dat ook duidelijk gemaakt tijdens de rust."

Volgens de coach was er in gesprek met Het Nieuwsblad te veel balverlies en te vaak een keuze voor de veilige optie. "De kracht van Club Brugge zou in het balbezit moeten liggen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
1
Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

16:00
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Lammens - Stassin - Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Lammens - Stassin - Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

14:30
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
1
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

13:45
2
'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

13:30
📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

13:00
Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

11:30
1
Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

12:30
🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

21:56
17
Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

12:00
3
LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

11:00
Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

11:00
1
Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

10:30
2
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

10:15
Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

10:30
6
Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

09:30
Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

07:00
18
Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

09:00
4
Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

08:20
1
De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

08:40
Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

07:45
17
Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

08:00
4
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

07:34
8
'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

06:30
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
2
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

21:40
24
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
4
📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Bork Bork over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Dirk ie Dirk ie over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? bompi55 bompi55 over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot cartman_96 cartman_96 over Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..." Lucky Nilis Lucky Nilis over Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren Soloria Soloria over 'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in' Oisin Oisin over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten Blackadder Blackadder over Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app 1872 1872 over Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved