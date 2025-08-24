Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

KV Kortrijk blijft goed presteren onder Michiel Jonckheere. De trainer, die eerder actief was bij Club Brugge, blijkt ook op persoonlijk vlak beïnvloed door zijn voormalige collega Nicky Hayen.

KV Kortrijk boekte zaterdag een overtuigende uitzege tegen Olympic Charleroi. In het Stade du Pays de Charleroi wonnen de West-Vlamingen met 0-3, mede dankzij twee doelpunten van Thierry Ambrose.

De overwinning betekent de tweede opeenvolgende uitzege voor Kortrijk, dat daarmee stevig op schema ligt in de Challenger Pro League. Onder leiding van Jonckheere toont de ploeg een duidelijke identiteit en consistentie in de resultaten.

Bijgeloof

Opvallend is dat Jonckheere, sinds dit seizoen coach bij Kortrijk, ook buiten het tactische vlak elementen meeneemt uit zijn periode bij Club Brugge. Zo blijkt hij, net als Nicky Hayen, gevoelig te zijn voor bijgeloof. Dat uit zich onder meer in zijn keuze van wedstrijdoutfit. In Charleroi verscheen hij voor de derde keer op rij in dezelfde beige broek en trui.

“Net als Nicky ben ik daar gevoelig voor. Zolang ik niet verlies, zal ik dit blijven dragen,” verklaarde Jonckheere na de match aan Gazet van Antwerpen. Hayen droeg in 2024 wekenlang dezelfde trui toen Club Brugge bleef winnen.

Op kop van de rangschikking

Het bijgeloof lijkt voorlopig in zijn voordeel te werken. Kortrijk toont zich strijdvaardig en efficiënt, met een duidelijke lijn in het spel. De invloed van Jonckheere is zichtbaar, zowel op het veld als in de kleedkamer.