Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk blijft goed presteren onder Michiel Jonckheere. De trainer, die eerder actief was bij Club Brugge, blijkt ook op persoonlijk vlak beïnvloed door zijn voormalige collega Nicky Hayen.

KV Kortrijk boekte zaterdag een overtuigende uitzege tegen Olympic Charleroi. In het Stade du Pays de Charleroi wonnen de West-Vlamingen met 0-3, mede dankzij twee doelpunten van Thierry Ambrose.

De overwinning betekent de tweede opeenvolgende uitzege voor Kortrijk, dat daarmee stevig op schema ligt in de Challenger Pro League. Onder leiding van Jonckheere toont de ploeg een duidelijke identiteit en consistentie in de resultaten.

Bijgeloof

Opvallend is dat Jonckheere, sinds dit seizoen coach bij Kortrijk, ook buiten het tactische vlak elementen meeneemt uit zijn periode bij Club Brugge. Zo blijkt hij, net als Nicky Hayen, gevoelig te zijn voor bijgeloof. Dat uit zich onder meer in zijn keuze van wedstrijdoutfit. In Charleroi verscheen hij voor de derde keer op rij in dezelfde beige broek en trui.

Net als Nicky ben ik daar gevoelig voor. Zolang ik niet verlies, zal ik dit blijven dragen,” verklaarde Jonckheere na de match aan Gazet van Antwerpen. Hayen droeg in 2024 wekenlang dezelfde trui toen Club Brugge bleef winnen.

Op kop van de rangschikking

Het bijgeloof lijkt voorlopig in zijn voordeel te werken. Kortrijk toont zich strijdvaardig en efficiënt, met een duidelijke lijn in het spel. De invloed van Jonckheere is zichtbaar, zowel op het veld als in de kleedkamer.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Kortrijk
Michiel Jonckheere

Meer nieuws

Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

22:00
1
'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

21:40
't Is eens iets anders... Normaal moet Pletinckx het uitleggen als het slecht loopt bij OHL: "Ik voelde de druk al" Reactie

't Is eens iets anders... Normaal moet Pletinckx het uitleggen als het slecht loopt bij OHL: "Ik voelde de druk al"

21:42
📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

20:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke - Balikwisha

21:40
📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

21:20
Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

21:08
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

20:30
'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

20:15
📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

21:00
🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing Reactie

🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing

19:40
'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

19:00
5
Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

19:15
2
'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

19:30
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

18:22
Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

17:45
🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

18:30
Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest Reactie

Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest

17:05
4
Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

18:00
Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

17:00
Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

16:45
🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

16:30
30
AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

17:30
Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

16:00
4
Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

15:28
OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

15:30
Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

15:45
Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

15:00
4
📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

14:20
2
Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

14:45
Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam Interview

Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam

14:30
KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

14:00
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

11:30
32
🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

13:00
3
Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

13:30
1
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak? SeniorClub SeniorClub over 'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club' Boktor Boktor over Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen? FCBalto FCBalto over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen Shooters Shooters over La Louvière - Union SG: 0-0 Green kill Green kill over Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp - KV Mechelen: 2-1 Bork Bork over Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved