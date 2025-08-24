Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

De Amerikaans presidente Donald Trump heeft tegenover FIFA-voorzitter Gianni Infantino aangegeven dat hij de Russische president Vladimir Poetin wil uitnodigen voor het WK voetbal in 2026.

Tijdens een bijeenkomst in Florida, waar FIFA-voorzitter Gianni Infantino aanwezig was, sprak Donald Trump zich uit over zijn wens om Vladimir Poetin uit te nodigen voor het wereldkampioenschap voetbal in 2026.

Dat toernooi wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Het Laatste Nieuws zei Trump tegen Infantino letterlijk “Hij wil er erg graag bij zijn” over zijn Russische ambtsgenoot.

De uitlating kwam totaal onverwacht, zeker gezien de internationale spanningen en het feit dat Rusland momenteel uitgesloten is van deelname aan internationale voetbaltoernooien. De uitsluiting volgde op de Russische inval in Oekraïne in 2022, waarna FIFA en UEFA besloten alle Russische teams te weren.

Politieke gevoeligheid

De suggestie van Trump om Poetin uit te nodigen ligt politiek enorm gevoelig, zeker gezien de locatie van het toernooi en de betrokkenheid van de Verenigde Staten als gastland. FIFA heeft zich tot op heden niet publiekelijk uitgesproken over het voorstel.

Infantino reageerde volgens de krant diplomatiek, zonder expliciete bevestiging of afwijzing. Het is niet duidelijk of Trump zijn voorstel in officiële hoedanigheid deed of als persoonlijke wens. Als president en voorzitter van het organiserende comité van het WK in de Verenigde Staten heeft hij directe invloed op het uitnodigingsbeleid van het toernooi.