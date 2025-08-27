"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd
Marc Wilmots heeft aangekondigd dat de grote contracten en salarissen voor de jongeren van de academie van Standard voorbij zijn. Deze keuze roept natuurlijk discussie op. De voormalige Rode Duivel, en voormalige teamgenoot van de sportdirecteur, Philippe Albert, heeft zijn mening gegeven over het onderwerp.

De commentator staat positief tegenover deze regeling voor de jonge talenten van de academie, zoals hij uitlegt aan Sudinfo: "Het is gewoon gezond verstand, en ik zeg dit niet omdat ik vroeger ploegmaat was van Marc en we elkaar waarderen. Jongeren moeten zich eerst bewijzen. Natuurlijk moeten ze betaald worden, maar niet te veel, anders lopen ze het risico het contact met de realiteit te verliezen."

Philippe Albert werd gevraagd naar hoe het er in zijn tijd aan toeging: "In Bouillon maakte ik mijn debuut in het eerste elftal op 16-jarige leeftijd. Destijds verdienden we 500 frank (12,5 euro) per punt, dus 1.000 frank (25 euro) per overwinning, aangezien een overwinning toen slechts twee punten opleverde."

"Ik was een tiener, ik werkte niet, dus als we twee wedstrijden per maand wonnen, betaalde het geld dat ik verdiende met voetbal mijn uitjes", merkt hij op. "Vervolgens werd ik op 18-jarige leeftijd prof bij Charleroi met een minimumcontract. Jean-Pol Spaute, destijds voorzitter van de club, werkte vaak met loonsverhogingen. Hoe meer je bewees, hoe meer je werd beloond. Zoals wat Marc voorstaat met evolutieve contracten. Een systeem dat volgens mij de motivatie kan verhogen. Het is de ideale aanpak zodat iedereen er baat bij heeft."

Als je meteen alles krijgt, waar is dan de motivatie?

Volgens hem moet de salarisontwikkeling natuurlijk verlopen: "Bij Charleroi, Mechelen, Anderlecht en uiteindelijk Newcastle: mijn salaris steeg gestaag. Toen ik onlangs vernam wat sommige jongeren van Neerpede verdienden, viel ik bijna van mijn stoel. Als je meteen alles krijgt, waar is dan de motivatie? Zal je nog steeds de wil hebben om jezelf uit te dagen bij elke training? Je hebt een doel in het leven nodig."

"Natuurlijk. Ik leef met mijn tijd mee en wil niet overkomen als een oude zeur, maar ik vind dat er te veel geld is, te veel managers in het huidige voetbal", benadrukt Philippe Albert. "Het is goed voor degenen die ervan profiteren, maar voor mij bederft het de essentie van sport. Als ze presteren en de juiste mentaliteit hebben, zullen jongeren meer kans hebben om door te breken en uiteindelijk dat geld te verdienen. En dan moet je ook de juiste keuzes maken."

