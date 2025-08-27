Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

Silvio Proto, voormalig doelman van Anderlecht, benadrukt het belang van een goede omgeving voor jonge voetballers. Volgens hem kan de verkeerde entourage een veelbelovend talent snel ten val brengen.

Hij verwijst naar het vertrek van Nathan Ngoy bij Standard en stelt dat zo’n stap soms noodzakelijk is: “Het is goed dat hij vertrokken is, Lille is dichtbij en dat helpt om afstand te nemen", aldus Proto bij RTL Sport.

Proto waarschuwt voor mensen die alleen uit zijn op eigen gewin. “Er zijn veel kleine parasieten die rond jonge spelers draaien: voor geld, uitgaan of meisjes", zegt hij.



Vrienden?

Volgens de ex-doelman verdwijnen die zogenaamde vrienden vaak zodra de carrière van een speler voorbij is. “Als je erin zit, lijken het je vrienden, maar later zie je ze niet meer", legt hij uit.

Hij ziet veel talenten mislukken door slechte invloeden: “Ik heb er veel gezien die slecht zijn geëindigd vanwege dit soort mensen", voegt Proto eraan toe.

Zijn boodschap aan jonge spelers is duidelijk: kies zorgvuldig wie je vertrouwt. Met zijn jarenlange ervaring in het profvoetbal weet Proto hoe groot de impact van je entourage kan zijn op het succes van een speler.