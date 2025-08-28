DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

Het Belgische competitievoetbal blijft, vijf speeldagen ver, exclusief te zien via de app van rechtenhouder DAZN. Volgens de zender ligt het probleem niet bij de overstap naar digitaal kijken, maar bij de perceptie.

“Het wordt opgepookt in de media”, klinkt het. “Als iemand even vijf minuten vrijmaakt om die app te installeren, is het opgelost. En te duur is het al helemaal niet: bij Play Sports betaalde je ook 20 euro per maand.”

Toch zijn er andere pijnpunten. De kwaliteit van de uitzendingen ligt zwaar onder vuur. Vooral het gemis van topcommentator Peter Vandenbempt weegt door, net als de beperking op het gebruik van analisten zoals Gert Verheyen en Wesley Sonck. “Iedereen verdient kansen, maar mag het ook góéd zijn?”, klinkt het kritisch.

Ook de samenvattingen staan ter discussie. “Dat is knip- en plakwerk van een computer”, klinkt het scherp bij HUMO. “Je valt soms midden in een zin en belangrijke fases, zoals een niet-gefloten penalty, worden gewoon overgeslagen. Maar het rustsignaal zit er altijd in. Wie heeft daar iets aan?”

Programmadirecteur Jan Mosselmans nuanceert die kritiek. “Van elke wedstrijd maken we automatische highlights, dat klopt. Maar daarnaast maken we ook uitgebreide samenvattingen met voice-over en montage door journalisten. Die kijkcijfers zijn heel goed. Ik denk niet dat daar kritiek op is", zegt hij bij HUMO.

Verheyen en Sonck

Over het commentaar erkent Mosselmans dat er werk aan de winkel is. “Dat is een voortdurend aandachtspunt. Aster Nzeyimana is een goede commentator die zijn passie overbrengt. We willen ook jonge mensen kansen geven, zoals Quinten Jordens, die nu al veel waardering krijgt. Maar eerlijk: waar zitten de Peter Vandenbempts van morgen? Als ze er niet zijn, leiden we ze zelf op. Dat gebeurt met vallen en opstaan.”

Ook over de beperkte inzet van analisten Verheyen en Sonck geeft Mosselmans uitleg. “Gert en Wesley zijn toppers. Mochten we rechtstreeks met hen kunnen onderhandelen, zaten ze elke speeldag bij ons. Maar ze liggen onder contract bij Woestijnvis en die onderhandelingen lopen veel stroever.”

