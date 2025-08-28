Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Herinnert u zich Jason Lokilo nog? Hij werd opgeleid bij RSC Anderlecht, maar daarna koos het grote talent op zeer jonge leeftijd voor Engeland en daarna begon een carrière van wel héél veel omzwervingen richting overal ter wereld.

Jason Lokilo sluit zich aan bij Piast Gliwice! De 26-jarige oud-speler van RSC Anderlecht heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Blauw-Rode club, met een optie tot verlenging bij het Poolse team.

De vleugelspeler speelde recentelijk voor het Bulgaarse CSKA Sofia, waar hij 21 competitieduels speelde, één doelpunt maakte en zes assists gaf en zo zijn carrière opnieuw een beetje wist te gaan herlanceren de voorbije maanden.

Jason Lokilo werd geboren op 17 september 1998 in Brussel. Als jonge jongen sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, waar hij van 2006 tot 2014 speelde. Op zestienjarige leeftijd verliet hij de gelederen van de 34-voudig Belgisch kampioen en verhuisde naar de Britse Eilanden.

In 2015 sloot hij zich aan bij Crystal Palace in Londen. Hij speelde voor de U-18 en na twee jaar leidden zijn goede prestaties tot promotie naar de U-23. Aan het begin van het seizoen 2017-18 maakte hij meerdere keren deel uit van de eerste ploeg van Crystal Palace.

Weinig ervaring bij de A-kern van Crystal Palace

Op 18-jarige leeftijd viel hij in bij wedstrijden tegen Huddersfield, Liverpool en Swansea City. Hij maakte zijn debuut voor het eerste elftal van Crystal Palace op 22 augustus 2017 en speelde 90 minuten tegen Ipswich Town in de tweede ronde van de EFL Cup in Selhurst Park. De wedstrijd eindigde in 2-1 voor de ploeg van Jason Lokilo.

Daarna ging het alle kanten uit met de carrière van Lokilo. Hij sloot aan bij verschillende clubs in heel wat verschillende landen. Jason Lokilo is nu dus al 26 jaar oud. De voorbije jaren waren er al periodes bij Lorient, Doncaster en het Poolse Gornik Leczna.

De tijd begon te dringen voor de Belgisch-Congolese aanvallende middenvelder, die in 2022 voor Sparta Rotterdam tekende en ook daar seizoen weinig speeltijd kreeg. Lokilo werd vervolgens uitgeleend aan Istanbulbulspor in Turkije en daar kwam hij wél eventjes volop in actie.

Na zijn handtekening in de Turkse D1 was Jason Lokilo enkele maanden op dreef: 4 goals en 3 assists in 12 wedstrijden. De beste balans uit zijn carrière tot dan. En vervolgens trok hij eerst naar Hull City, daarna naar het Portugese Vizela en uiteindelijk naar Bulgarije.

Gaat het in Polen dan wél lukken?

Nu wil hij zijn carrière voor een zoveelste keer gaan relanceren in Polen. Daar heeft hij wel al ervaring van een paar seizoenen geleden, maar het is nog maar de vraag of hij bij Gliwice wél helemaal zal kunnen gaan doorbreken.

Bij CSKA Sofia kreeg hij dit seizoen amper 66 speelminuten in vijf wedstrijden. Met 2 op 12 is zijn team Gliwice teleurstellende begonnen aan het seizoen. Het team staat zeventiende en voorlaatste, maar heeft wel nog twee wedstrijden minder gespeeld.