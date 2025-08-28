UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

De Champions League-finale krijgt vanaf 2026 een nieuw aanvangsuur. De UEFA maakte donderdag bekend dat de wedstrijd niet langer om 21.00 uur start, maar drie uur vroeger, om 18.00 uur.

De verandering geldt al voor de finale van 2026, die op 30 mei in Boedapest wordt gespeeld. Daarmee komt er een einde aan de traditie die sinds 2010 werd aangehouden.

Volgens de UEFA moet het nieuwe tijdstip zorgen voor een betere ervaring voor fans, teams en gaststeden. “We willen van de wedstrijddag een echt plezierige ervaring maken voor iedereen die deel wil uitmaken van de spanning”, klinkt het in een statement.



Alleen voordelen

De bond benadrukt ook dat de nieuwe aftraptijd het voor gezinnen en kinderen makkelijker maakt om de wedstrijd live te volgen, zowel in het stadion als voor de televisie. “Het opent bovendien een toegankelijker uitzendvenster en trekt wereldwijd een jonger publiek.”

Daarnaast ziet de UEFA praktische voordelen. Reizende supporters krijgen betere toegang tot openbaar vervoer en een veiligere terugreis. Gaststeden zouden bovendien economisch meer profiteren omdat fans langer in de stad kunnen blijven.

Met de wijziging wil de UEFA inspelen op de groeiende wereldwijde interesse in de Champions League en de finale toegankelijker maken voor miljoenen kijkers over de hele wereld.