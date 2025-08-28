Verrassingen bij de Rode Duivels? Vijf namen die Rudi Garcia uit zijn hoed zou kunnen toveren

De selectie van Rudi Garcia voor de wedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan zal deze vrijdag bekend worden gemaakt. Zullen er verrassingen zijn?

Sacha Boey

Enkele maanden geleden onthulde Sacha Tavolieri dat de beruchte "mysterieuze dual citizen" die Rudi Garcia probeerde selecteerbaar te maken niemand minder was dan Sacha Boey (24 jaar), de back van Bayern München. Op dit moment is het onduidelijk wat de administratieve situatie is van de Fransman met Belgische moeder.



Indien de Belgische voetbalbond groen licht heeft gekregen van de FIFA, dan is het te verwachten dat Garcia snel beroep zal doen op de speler van Bayern, die inviel tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen en veel speeltijd kreeg tijdens het WK voor clubs. Het zou toch een behoorlijke verrassing zijn.

Mandela Keita

Op zijn positie is er enorm veel concurrentie, en we weten al dat de spelers van afgelopen juni (Onana, Raskin, Tielemans, Mokio, De Bruyne en zelfs Vanaken) een grote kans maken om opnieuw geselecteerd te worden. Maar Mandela Keita doet er goed aan te geloven in een nieuwe selectie, wat de eerste zou zijn sinds 2023 en zijn tijd in Antwerpen.

De defensieve middenvelder is een basisspeler bij Parma in de Serie A en behoort tot de vaste waarden op zijn positie in een competitie die zeer geliefd is bij Rudi Garcia. Op 23-jarige leeftijd heeft hij ook nog veel potentieel en kan hij mogelijk nog een interessante transfer afdwingen. Een geloofwaardige outsider, vooral als er een blessure optreedt.

Nathan Ngoy

Het zou misschien zelfs geen verrassing zijn (zijn situatie werd onlangs besproken), maar Nathan Ngoy heeft in korte tijd een lange weg afgelegd als hij deze vrijdag Rode Duivel zou worden. Zijn overstap van Standard naar Lille OSC heeft tot nu toe veel weg van een sprookje, met een basisplaats en sterke prestaties.

Ngoy behoort ook tot die dual nationals die de Democratische Republiek Congo zou kunnen proberen "af te snoepen" en speelt op een positie waar kwaliteit schaars is. Garcia is nog steeds op zoek naar zijn centrale verdediging: kan Nathan Ngoy daar getest worden?

Thorgan Hazard

We weten dat hij al is voorgeselecteerd, wat hem op voorhand al tot een geloofwaardige kandidaat maakt. Maar kan Thorgan Hazard, die enkele goede prestaties heeft geleverd aan het begin van dit seizoen en af en toe een "duivels" niveau laat zien, daadwerkelijk een mooie terugkeer maken drie jaar na zijn laatste interland?

Zijn ervaring is een sterk argument, want het team van Garcia komt wat tekort, zeker nu Lukaku afwezig zal zijn. Hazard kan iets toevoegen aan deze groep, en zijn 47 interlands geven hem geloofwaardigheid. Op sportief vlak is zijn veelzijdigheid ook een argument. Bovendien wordt België-Kazachstan gespeeld... in het Lotto Park.

Ignace Van der Brempt

In zijn zoektocht naar opties op de backs, die hem ertoe hebben aangezet Diego Moreira aan te trekken en Sacha Boey te overwegen, heeft Rudi Garcia mogelijk ook de naam van Ignace Van der Brempt (23 jaar) aangevinkt, een vaste waarde bij Como die een sterke seizoensstart heeft beleefd met een overwinning (2-0) tegen Lazio. Een basisspeler in de Serie A op een schaarse positie is onvermijdelijk een kandidaat.

Na een stille opmars bij RB Salzburg, behoort Van der Brempt tot die jonge Belgische talenten die door het Belgische publiek nog niet echt zijn ontdekt. Zijn naam horen op vrijdag zou een kleine verrassing zijn, maar zeker geen schok.

