KV Kortrijk komt met opmerkelijk project voor eerste bekerwedstrijd

KV Kortrijk is uitstekend begonnen aan de competitie en zoekt vrijdag een nieuwe zege tegen Francs Borains. Het komt ook met een interessant testproject op de proppen. Volgende week zal het tijdens de bekerwedstrijd tegen Londerzeel een prikkelarme tribune openen.

In de competitie is KV Kortrijk alvast uitstekend gestart. Met drie zeges in evenveel wedstrijden staat het met het maximumaantal van negen punten helemaal bovenaan het Challenger Pro League-klassement, samen met SK Beveren.

Vrijdagavond wacht een nieuwe opdracht. Het Francs Borains van Igor De Camargo is ook nog ongeslagen en zal zich niet zomaar gewonnen geven. Naast het positieve competitieverhaal, begint volgende week ook het bekeravontuur van de West-Vlamingen.

Op vrijdag vijf september ontvangt Kortrijk Londerzeel SK, een team uit de tweede amateurafdeling, in de zesde ronde van de Croky Cup. Voor die partij komt de club met een nieuw testproject. Het zal een prikkelarme tribune openen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Voor die prikkelarme tribunes zullen de Inside Loges van het Guldensporenstadion worden gebruikt. De club hoopt een rustige omgeving te scheppen voor supporters die de wedstrijd graag op een andere manier beleven.

Het gaat dan voornamelijk om mensen die problemen ondervinden met een hoge hoeveelheid prikkels, zoals mensen met autisme, dementie of hoogsensitiviteit. Ook naasten van deze personen kunnen zich inschrijven voor het nieuwe project.