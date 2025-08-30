"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

Senne Lammens staat voor een mooie toekomst. Deze zomer komt er een miljoenentransfer voor hem naar het buitenland en daar zou hij ook wel eens meteen tot spelen kunnen toekomen. Het leven lacht de jonge Belg toe, zoveel is zeker.

Senne Lammens zal deze zomer Antwerp meer dan waarschijnlijk verlaten. Het is nog maar de vraag of hij naar Manchester United of Galatasaray zal gaan.

Lammens van Antwerp naar Manchester United?

De Belgische speler zou de voorkeur geven aan de Mancunians, maar de zaak sleept voorlopig aan. Op vrijdag zou het Engelse team een volgende (en laatste?) poging gewaagd hebben om hem in huis te halen.



Met een bod van 25 miljoen euro zouden ze zich bij Antwerp kunnen verzoenen. Als het van Johan Boskamp afhangt, dan zou Lammens best naar Manchester United gaan.

Zoals Anderlecht en Standard in België

Temeer hij daar ook wel eens meer kansen zou krijgen om te spelen, want op dit moment gaat het niet goed met (de doelman van) Manchester United. Daarover is de analist vrij streng in zijn analyse in Het Belang van Limburg.

"Ze kunnen hem daar goed gebruiken als je Onana eerder deze week zag flateren tegen Grimsby Town. Die pakte nog geen gehaktbal. Hopelijk heeft Lammens die wedstrijd niet gezien. Hij zou nog gaan twijfelen. Zo slecht man. Echt niet om aan te gluren. Maar het blijft natuurlijk wel Manchester United. Een club met een uitstraling van hier tot in Tokio. Een beetje zoals Anderlecht en Standard in België."