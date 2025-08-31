Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers

Anderlecht is in crisis na de pijnlijke 2-0-nederlaag op het veld van Union. De Brusselse derby werd gekenmerkt door frustratie, vooral naast het veld. Supporters legden de wedstrijd zelfs even stil en scandeerden negentig minuten lang "Wouter buiten", gericht tegen voorzitter Wouter Vandenhaute.

Trainer Besnik Hasi probeerde na afloop kalm te blijven. “Ik vind dat wij vandaag in de strijd zijn gebleven met Union. We zijn even niet in ons spel geweest, maar we hebben grote kansen gehad en toonden maturiteit. Daarvoor kan ik de spelers weinig verwijten. Zelfs met negen bleven we strijdbaar", reageerde hij.

In de play-offs creëerden we geen kansen, nu wel

De coach wees ook naar de arbitrage. “Vijf gele kaarten en twee rode voor ons, dat vind ik teveel. De arbiter had de match beter kunnen managen. Daardoor konden wij op het einde niets meer forceren", klonk het scherp.



Over de woede van de fans hield Hasi zich op de vlakte. Hij ontweek de vraag over "dat de uitslag hen weinig kon schelen, maar dat ze zich vooral richtten op Vandenhaute en Hasi zelf" als een volleerd dribbelaar. “Ik kan hun frustratie begrijpen, de resultaten zijn daar."

"We moeten hierop voortborduren en hard werken naar de toekomst. Als ik vergelijk met de play-offs: toen stonden we ook heel verdedigend en creëerden we bijna niets. Vandaag was de mentaliteit en de kwaliteit goed, je kan de ploeg weinig verwijten.”

Over transfers weet ik niets

Volgens Hasi zit er nog progressie in zijn elftal. “Je moet verder kijken. Deze ploeg is in opbouw en heeft nog maar weinig meegemaakt. Er zit ontwikkeling in en dat moeten we vasthouden", benadrukte hij.

Over mogelijke transfers, zoals die van Dolberg of Angulo, wilde de coach niets kwijt. “Ik heb mijn focus gelegd op de match. Als er iets gebeurt, weet ik dat niet. Misschien gebeurt er morgen of vanavond nog iets, maar dat is aan het bestuur.”