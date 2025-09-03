Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

De blessure van Romelu Lukaku berooft de Rode Duivels van een belangrijke speler. Naast zijn impact in het spel, is de aanvaller van Napoli ook een sleutelfiguur in de kleedkamer.

Romelu Lukaku mag dan wel het record van de topscorer in de geschiedenis van de Rode Duivels hebben verbroken, zijn relatie met het nationale team kende pieken en dalen. Hij liet zich bij de RTBF uit over zijn grootste teleurstellingen in het elftal. Twee daarvan betreffen wedstrijden tegen Frankrijk.

De eerste is niet moeilijk te raden: de nederlaag in de halve finale van het WK 2018 zit nog vers in het geheugen. De goal die Samuel Umtiti maakte op een corner zal Lukaku blijven achtervolgen tot het einde van zijn dagen.



"We moesten die titel pakken. Wat is er gebeurd? We hadden de standaardsituaties niet voorbereid... Samuel Umtiti komt bij de eerste paal, kopt en het is voorbij. Ik ben niet hier om vrienden te zijn met iedereen, ik vertel gewoon de waarheid. Ik lieg niet", legt hij uit, met nogal opmerkelijke opmerkingen over het trainingsprogramma voor zo'n ontmoeting.

De wil om te winnen behouden in het team

Maar dat was niets vergeleken met de uitbarsting na de nederlaag tegen Les Bleus in de Nations League: "Ik heb alles kapotgemaakt in de kleedkamer. We begonnen duels te verliezen, dat gaf hen hoop." Voor Big Rom ging het om eer, om trots.

"Tegen Frankrijk, Nederland of Duitsland, toen we gewonnen hebben, was dat dankzij trots. De overwinning in een vriendschappelijke wedstrijd in het Stade de France, de 4-2 tegen de Nederlanders of tegen de Duitsers met Domenico Tedesco. Dat was ook trots. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd tegen Brazilië in 2018. Spelen met haat op het veld, soms is dat niet slecht", legt hij uit.

Voor hem moet de Belgische mentaliteit veranderen, met voorbeelden om te volgen: "Daarom kijk ik naar andere Belgische atleten die op zeer hoog niveau hebben gewonnen: Emma Meesseman, Nafi Thiam of de Red Lions. Dat is wereldtop. In het voetbal ontbreekt het ons aan trots in de Belgische opleiding. Zuid-Amerikanen hebben dat, wij niet."