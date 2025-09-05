Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Club Brugge heeft momenteel met Joaquin Seys goud in handen op de linkerflank. Er is ook nog Bjorn Meijer als back-up op de backpositie, maar toch zouden ze nog extra versterkingen willen gaan halen. Daarbij komen ze nu ook in Brazilië terecht.

Club Brugge onderhandelt over de komst van back Leandrinho van Vasco da Gama. De gesprekken gaan over een definitieve transfer en er wordt gesproken over de waarde van de speler.

Het is de bedoeling om met de speler een contract voor drie jaar af te sluiten. De Belgische ploeg is in een race tegen de klok, aangezien de transferperiode op 8 september sluit. Op 20-jarige leeftijd wordt Leandrinho al sinds de jeugdopleiding van Vasco beschouwd als een veelbelovend talent.

Leandrinho als nieuwe linksachter bij Club Brugge?

De linksback was zelfs basisspeler bij de titel van het Braziliaanse nationale team op het Zuid-Amerikaans kampioenschap in februari van dit jaar. Momenteel krijgt Leandrinho echter weinig kansen van coach Fernando Diniz.

O Club Brugge negocia a contratação do lateral Leandrinho, do Vasco. As conversas acontecem por uma transferência em definitivo (compra), e os valores estão sendo discutidos. Com o jogador, a ideia é fechar um contrato de três anos. O time belga corre contra o tempo, pois a… pic.twitter.com/8xL2FZGkgd — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 4, 2025

Of hij bij blauw-zwart meteen een basisrol op zich zal kunnen nemen? Dat lijkt ons sterk, zeker gezien het feit dat Joaquin Seys heel erg mooie dingen heeft laten zien de voorbije maanden.

Mogelijk gaat hij aansluiten bij Club NXT om daar door te groeien richting A-kern. Op die manier zou Club Brugge er op termijn een nieuwe parel kunnen bij hebben.