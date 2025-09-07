Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

Antwerp heeft tijdens de zomermercato opnieuw heel wat miljoenen mogen bijschrijven op de bankrekening. Om zich toch nog wat extra te versterken, staat het nu heel erg dicht bij een nieuwe middenvelder.

Met de transfer van Senne Lammens naar Manchester United en de nakende overstap van Mahamadou Doumbia richting Al-Ittihad heeft Antwerp opnieuw tientallen miljoenen extra mogen ontvangen tijdens deze mercato.

Maar uiteraard heeft dat ook een invloed op de sportieve ambities. Met het vertrek van twee sterkhouders is Antwerp duidelijk verzwakt in de laatste dagen van de transferperiode. Maar nu zouden ze dan toch dicht bij de komst van een nieuwe middenvelder staan.

Diawara dan toch naar Antwerp

Hoewel het eerder nog leek dat de transfer niet in orde zou komen, zijn de Antwerpenaren alsnog rondgeraakt met Mahamadou Diawara. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. Antwerp zou de middenvelder huren van Olympique Lyon.

De Belgische club zal het volledige salaris van de jonge Fransman overnemen en betaalt zo'n 250 duizend euro om hem een jaartje te mogen huren. Ze hebben ook een aankoopoptie van zo'n drie miljoen euro.

Het is nog wachten op de officiële bevestiging van de (tijdelijke) komst van Diawara. Hoe dan ook is het een welgekomen verse kracht op het middenveld van Antwerp dat eerstdaags een goudhaantje gaat verliezen.