Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U
Foto: © photonews

Manchester United versterkte zich vorige week met Senne Lammens, de 23-jarige doelman kwam over van Antwerp FC. En hij ziet meteen ook zijn belangrijkste concurrent vertrekken.

André Onana lijkt immers op weg naar Trabzonspor. Volgens bronnen zoals The Athletic en Fabrizio Romano hebben Manchester United en de Turkse club al een mondeling akkoord bereikt over een huurdeal van één seizoen, zonder optie tot koop. Het is nu aan Onana zelf om te beslissen over zijn toekomst.

Onana, die og voor circa 50 miljoen euro van Internazionale naar Old Trafford kwam, heeft dit seizoen nog geen Premier League-minuten gemaakt. Zijn vertrek zou Manchester United ruimte geven om Lammens als eerste doelman te lanceren.

Bij Trabzonspor hoopt men Onana zo snel mogelijk te gebruiken, mogelijk al tegen Fenerbahçe op 14 september. Voor United betekent dit dat een belangrijke concurrent voor Lammens direct wegvalt.

Lammens kan nu rekenen op een kans om zich te bewijzen in de Premier League. De 23-jarige Belg zal waarschijnlijk als eerste doelman beginnen, waarmee United eindelijk een vaste keuze onder de lat lijkt te hebben gevonden.

Het is een belangrijke stap in Lammens’ carrière. VanAntwerp naar directe kanshebber voor de eerste plaats bij een van Europa’s grootste clubs: de verwachtingen zijn hooggespannen. De druk bij United ligt ook bijzonder hoog na de tegenvallende resultaten.

