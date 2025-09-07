OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

Oud-Heverlee Leuven wist op vrijdag nog een aanvallende versterking in huis te halen met Henok Teklab van Union. Maar daarmee is de koophonger van de Leuvenaars nog niet gestild. Ze denken namelijk aan de terugkeer van Sory Kaba.

Na een erg moeizame start heeft Oud-Heverlee Leuven in de laatste wedstrijden voor de interlandperiode de rug gerecht. Met twee zuinige zeges tegen Dender en Standard heeft het de gevarenzone verlaten en staat het op de tiende plaats.

Dat wil niet zeggen dat ze bij OHL op hun lauweren gaan rusten. Eerder deze week streek Henok Teklab al neer in Leuven. De flankaanvaller maakt de overstap van landskampioen Union.

Kaba terug naar OHL?

En OHL wil zich nog versterken. Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri is het van plan om Sory Kaba terug te halen naar onze competitie. Kaba speelde in het seizoen 2021-2022 al eens op huurbasis bij OHL. Toen maakte hij 12 goals in 29 wedstrijden.

Op dit moment speelde de spits uit Guinee bij het Spaanse Las Palmas. Maar daar zou hij mogen beschikken. OHL heeft de gesprekken naar verluidt al opgestart met de Spaanse tweedeklasser in de hoop een deal af te ronden voor het verstrijken van de transferdeadline.

Want die deadline nadert natuurlijk met rasse schreden. De clubs in België hebben nog iets meer dan 24 uur om inkomende transfers te doen. Het wordt dus een race tegen de klok als OHL een terugkeer van Kaba wil verwezenlijken.