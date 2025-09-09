OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie

Anderlecht heeft dan toch nog een inkomende transfer gedaan. De Servische verdediger Mihajlo Ilic (22) zijn papieren zijn een 20 minuten voor het sluiten van de transferdeadline bij UEFA geraakt.

Nadat het onmogelijk bleek om een deftige aanvaller te gaan halen, richtten Olivier Renard en Tim Borguet hun pijlen op een bijkomende verdediger. Daar wrong het schoentje immers ook wel.

Ilic maakte vorig seizoen de overstap van Partizan, maar werd meteen weer uitgeleend aan de Servische topclub om ervaring te blijven opdoen.



Anderlecht huurt hem tot het einde van het seizoen en neemt ook zijn loon over. De aankoopoptie is wel pittig te noemen: zes miljoen euro en Bologna zou dan ook nog 10 procent op een eventuele doorverkoop krijgen.

Of ze daarmee tevreden zijn bij Anderlecht valt af te wachten. De fans zijn dat alvast niet, want zij hoopten op nog een aanvaller te kunnen verwelkomen. Dat ze de komende maanden op Luis Vazquez moeten rekenen, krijgt weinig bijval.

Ilic kan zich straks gaan meten met Hey en Simic. Die laatste lijkt in januari op weg naar Lazio en de vraag is dan ook of hij nog veel speeltijd gaat krijgen. De kern van Anderlecht is sowieso nog te groot. Mogelijk komt er wel nog een oplossing voor Mario Stroeykens, al zal dat vanuit Turkije of Saoedi-Arabië moeten komen.