OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie

OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft dan toch nog een inkomende transfer gedaan. De Servische verdediger Mihajlo Ilic (22) zijn papieren zijn een 20 minuten voor het sluiten van de transferdeadline bij UEFA geraakt.

Nadat het onmogelijk bleek om een deftige aanvaller te gaan halen, richtten Olivier Renard en Tim Borguet hun pijlen op een bijkomende verdediger. Daar wrong het schoentje immers ook wel.

Ilic maakte vorig seizoen de overstap van Partizan, maar werd meteen weer uitgeleend aan de Servische topclub om ervaring te blijven opdoen.

Lees ook... Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond

Anderlecht huurt hem tot het einde van het seizoen en neemt ook zijn loon over. De aankoopoptie is wel pittig te noemen: zes miljoen euro en Bologna zou dan ook nog 10 procent op een eventuele doorverkoop krijgen.

Of ze daarmee tevreden zijn bij Anderlecht valt af te wachten. De fans zijn dat alvast niet, want zij hoopten op nog een aanvaller te kunnen verwelkomen. Dat ze de komende maanden op Luis Vazquez moeten rekenen, krijgt weinig bijval.

Ilic kan zich straks gaan meten met Hey en Simic. Die laatste lijkt in januari op weg naar Lazio en de vraag is dan ook of hij nog veel speeltijd gaat krijgen. De kern van Anderlecht is sowieso nog te groot. Mogelijk komt er wel nog een oplossing voor Mario Stroeykens, al zal dat vanuit Turkije of Saoedi-Arabië moeten komen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bologna
Mihajlo Ilic

Meer nieuws

Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond

Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond

20:53
11
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Ilic

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Ilic

00:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Duverne - Anas Haj - Kaba - Zeqiri - Soglo - Ilic - Diawara - Yow - Alli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Duverne - Anas Haj - Kaba - Zeqiri - Soglo - Ilic - Diawara - Yow - Alli

22:40
Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd

Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd

22:00
1
OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger

OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger

22:40
1
OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent

OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent

22:21
1
Westerlo slaat dan toch nog toe en haalt een spits weg bij Stuttgart

Westerlo slaat dan toch nog toe en haalt een spits weg bij Stuttgart

21:49
Done deal: Andi Zeqiri heeft een oplossing gevonden en verlaat Genk voor een nog deftig bedrag

Done deal: Andi Zeqiri heeft een oplossing gevonden en verlaat Genk voor een nog deftig bedrag

21:20
OFFICIEEL: OH Leuven haalt op het nippertje nog een oude bekende binnen

OFFICIEEL: OH Leuven haalt op het nippertje nog een oude bekende binnen

21:34
3
OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer

OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer

20:45
1
Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen

Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen

21:08
3
OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking"

OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking"

21:02
Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt

Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt

20:40
5
OFFICIEEL: Antwerp kondigt nieuwe middenvelder aan, maar het is niet diegene die iedereen verwachtte

OFFICIEEL: Antwerp kondigt nieuwe middenvelder aan, maar het is niet diegene die iedereen verwachtte

20:00
3
RWDM Brussels lijkt in ander multiclubnetwerk terecht te gaan komen: Textor is aan het onderhandelen

RWDM Brussels lijkt in ander multiclubnetwerk terecht te gaan komen: Textor is aan het onderhandelen

20:20
Westerlo en Gent wilden onderling twee zaakjes doen, maar geen van beide gaat door: Buffalo's mikken nog op verdediger

Westerlo en Gent wilden onderling twee zaakjes doen, maar geen van beide gaat door: Buffalo's mikken nog op verdediger

19:50
OFFICIEEL: Westerlo heeft beet en stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Westerlo heeft beet en stelt nieuwe middenvelder voor

19:45
1
Mark van Bommel blijft aan de zijlijn: specifieke eisen maken terugkeer lastig

Mark van Bommel blijft aan de zijlijn: specifieke eisen maken terugkeer lastig

19:20
Vijf gouden stoelen tussen de twee dug outs: Belgische profclub geeft fans kans op unieke ervaring

Vijf gouden stoelen tussen de twee dug outs: Belgische profclub geeft fans kans op unieke ervaring

19:40
Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

18:30
9
We schreven het al eerder, maar alsjeblieft: ga niet terug naar het Koning Boudewijnstadion!

We schreven het al eerder, maar alsjeblieft: ga niet terug naar het Koning Boudewijnstadion!

19:00
5
Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

18:00
3
Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

18:45
'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

18:10
5
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

17:15
Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

13:30
1
Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

18:20
8
Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

17:20
6
Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

15:30
10
Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

14:00
2
De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

12:40
9
OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

17:04
1
OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

16:13
7
Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

17:00
1
📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

16:00
1
Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

14:46
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt sarah. sarah. over OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent DDay1978 DDay1978 over OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie Joe Joe over Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond Joe Joe over Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen Joe Joe over Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door JVD002 JVD002 over OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer LordJozef LordJozef over Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd TIGERMANIA TIGERMANIA over OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger Birger J. Birger J. over Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved