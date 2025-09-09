Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen

Teleurstelling bij Standard, dat hoopte nog twee verdedigers binnen te halen op de laatste dag van de transferperiode. Zowel Eric Bocat als Mukhammadrasul Abdumazhidov zullen echter niet neerstrijken op Sclessin.

De club had dringend nood aan versterking achterin na de matige resultaten van de voorbije weken. Nieuwe coach Vincent Euvrard zag eerder al het middenveld en de aanval aangevuld worden, maar de defensieve sector bleef een zorgenkind.

Lang lag de focus op Eric Bocat, die ervaring in België opdeed bij Moeskroen en STVV. De linksachter van Stoke City was bereid zijn loon flink te verlagen om de overstap te maken, maar de Engelse club hield de deur dicht. Volgens Stoke was er te weinig tijd om nog een vervanger te vinden.

Operatie nodig

Toen die piste vastliep, schakelde Standard door naar Mukhammadrasul Abdumazhidov, een 21-jarige Oezbeek van Pakhtakor Tashkent. Alles leek rond, tot de medische tests roet in het eten gooiden. Daaruit bleek dat de verdediger mogelijk een operatie nodig zou hebben.

Omdat de medische staf van Standard het risico te groot vond, haakte de club alsnog af. Voor Abdumazhidov dus geen Belgische uitdaging, en voor de Luikse fans opnieuw een gemiste kans.

Trainer Vincent Euvrard moet het nu doen met de huidige kern. Net op de positie die als meest kwetsbaar werd bestempeld, blijft Standard dus verstoken van extra versterking. Dat maakt de opdracht in de komende weken des te zwaarder.