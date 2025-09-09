Voormalig toptalent - Ex-Antwerp, -RWDM en -Genk, kan van Engelse tweede klasse nog naar Turkije verhuizen

De Belgische transferperiode is afgesloten, maar in Turkije kan er nog tot vrijdag worden gehandeld. Konyaspor, momenteel vierde in de Süper Lig, heeft zijn oog laten vallen op Pierre Dwomoh (21) van Watford FC.

Dwomoh ligt nog tot 2028 onder contract bij de Engelse tweedeklasser. Na enkele verkennende gesprekken wordt verwacht dat Konyaspor binnenkort een officieel bod zal uitbrengen om de Belgische middenvelder los te weken, aldus GvA.

Eerder toonden ook Cercle Brugge en het Schotse Aberdeen interesse, maar die pogingen liepen op niets uit. Dwomoh lijkt dus opnieuw op zoek naar een club waar hij regelmatiger aan spelen toe komt.

Weinig kansen bij Watford

Het jonge talent, dat eerder bij Antwerp doorbrak, kende een lastig seizoen bij Watford. Door blessures kwam hij vorig jaar niet verder dan elf optredens, en dit seizoen stond hij nog niet op het veld voor The Hornets.

Dwomoh heeft veel potentieel: hij combineert fysieke kracht met techniek en een goed inzicht op het middenveld. Toch moet hij bewijzen dat hij fit kan blijven en zijn belofte kan waarmaken op hoger niveau.

Een transfer naar Konyaspor kan voor hem de ideale kans zijn om zich opnieuw in de kijker te spelen en later een stap terug naar een Europese topcompetitie te zetten.