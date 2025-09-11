Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

De 21-jarige Edan Diop is na twee jaar blessureleed helemaal terug op zijn oude niveau aan het komen. Bij Cercle Brugge speelt hij een steeds belangrijker wordende rol in het radarwerk van coach Onur Cinel.

Edan Diop wordt dit seizoen door Cercle Brugge gehuurd van AS Monaco. De speler van De Vereniging heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van zo'n 600.000 euro.

Edan Diop meteen van waarde voor Cercle Brugge

De speler kwam half juli naar Jan Breydel en speelde ondertussen in de eerste zes wedstrijden steeds mee. Met 423 speelminuten is de centrale middenvelder steeds belangrijker aan het worden voor coach Onur Cinel.

De 21-jarige Fransman komt nochtans van ver, want de voorbije jaren kon hij amper tot voetballen toekomen. Een beenbreuk, een hamstringletsel en een voetblessure zorgden ervoor dat hij meer geblesseerd was dan kon spelen.

Na twee jaar blessureleed komt Edan Diop er opnieuw helemaal door

"Na twee maanden kan ik alleen maar bevestigen dat ik de juiste keuze maakte. Ik kwam hier in een jonge groep terecht die zeer goed aaneenhangt. Het niveau van de Belgische competitie ligt trouwens hoger dan ik had ingeschat."

"Qua statistieken stak de match op Standard er voor mij bovenuit met een doelpunt en een assist, maar ik heb me al iedere wedstrijd kunnen uitleven", aldus Edan Diop in Het Nieuwsblad over zijn overstap naar Cercle Brugge.