Rode Duivels op Sclessin of niet? Eindelijk duidelijkheid rond België-Liechtenstein

Al enkele weken hing de spanning in de lucht over de organisatie van België - Liechtenstein. Nu is het dossier is eindelijk gesloten.

Nog nooit had de organisatie van een wedstrijd tussen de Rode Duivels en Liechtenstein zoveel ophef mogen veroorzaken. Maar de wens van de bond om tijdelijk het Koning Boudewijnstadion te verlaten en de supporters tegemoet te komen, samen met de zorgen van Willy Demeyer (burgemeester van Luik), hebben de situatie gecompliceerd.

Terwijl de KBVB zich verheugde op de aankondiging van de grote terugkeer van de Rode Duivels naar Sclessin (acht jaar na de 9-0 tegen Gibraltar), betreurde de burgemeester van Luik dat ze iets te snel te werk gingen.

Voor hem was er nog niets definitief beslist. Hij vond dat de organisatie van de wedstrijd de stad niets mocht kosten op het gebied van politiemobilisatie. "Onze prioriteit is de strijd tegen drugsverslaving, niet het beveiligen van voetbalwedstrijden", zei hij in SudInfo.

De druk nam toe

Woensdag onthulde Demeyer echter dat de gesprekken in die richting de goede kant op gingen. Dit wordt vandaag bevestigd: La Dernière Heure meldt dat de belanghebbende uiteindelijk zijn goedkeuring heeft gegeven. België - Liechtenstein zal wel degelijk plaatsvinden op Sclessin.

Zo komt er een einde aan een saga die te lang heeft geduurd. Vooral omdat de verkoop van tickets al van start was gegaan, kan deze nu met meer gemoedsrust doorgaan.