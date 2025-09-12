'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

Anderlecht is volop bezig met de herstructurering van haar organigram. En het is momenteel meer tijd voor vertrekkers dan voor nieuwe aanwinsten, zo ook in de structuur.

De dag na de nederlaag bij Union Saint-Gilloise had Wouter Vandenhaute toegegeven aan de woede van de supporters door zijn ontslag aan te bieden. Een ontslag dat snel werd aanvaard door de Raad van Bestuur vorige vrijdag. En terwijl Anderlecht wacht op de benoeming van een nieuwe sterke man, vertrekt er alvzast nog een vertrouweling van Vandenhaute.

Nieuw vertrek bij Anderlecht

Het Laatste Nieuws meldt namelijk het vertrek van Frédéric Veraghaenne, die fungeerde als stadiondirecteur. Met andere woorden: hij was verantwoordelijk voor de infrastructuur en de operaties in het Lotto Park.

Veraghaenne kwam een jaar geleden naar Sint-Guido, en heeft een verleden bij de Belgische voetbalbond de jaren ervoor. Het was Wouter Vandenhaute die hem bij de Mauves bracht.

Grote veranderingen op komst bij Anderlecht?

Zijn vertrek staat dus duidelijk in verband met dat van de voormalige CEO van de club. Achter de schermen zullen er dus opnieuw grote veranderingen plaatsvinden voor de club in de komende maanden.

Frédéric Veraghaenne had al enkele projecten succesvol afgerond, zoals het lastige vraagstuk van de restauratie van het veld.