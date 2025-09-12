Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

Senne Lammens ruilde Antwerp in voor de Premier League. Bij Manchester United moet hij het keepersprobleem oplossen. Al zal dat nog niet voor komend weekend tegen Manchester City zijn.

Een jongensdroom ging in vervulling voor Senne Lammens. De 23-jarige doelman maakte de overstap van de Jupiler Pro League naar de Premier League. Hij verdedigt niet langer het doel van Antwerp, wel dat van Manchester United.

Althans, dat is toch de bedoeling. Bij United zitten ze met een keepersprobleem. André Onana is alvast weggestuurd, de Kameroener wordt verhuurd aan het Turkse Trabzonspor. En dus hoeft Lammens enkel nog de Turk Altay Bayindir te vrezen.

Voorlopig is het wel nog even wachten op het debuut van onze landgenoot. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de buren van Manchester City gaf United-coach Ruben Amorim aan dat Bayindir zal spelen in de derby.

"Nood aan ervaring"

De Portugees hekelt het gebrek aan ervaring bij Lammens om zijn keuze voor Bayindir te verdedigen: "Lammens heeft veel potentieel, maar we hebben op dit moment een ervaren doelman nodig", aldus de Portugees.

Nog even geduld dus voor Senne Lammens. Bayindir zal de zware taak krijgen om de schoten van onder meer Erling Haaland te pareren. Die scoorde tijdens de voorbije interlandperiode zes keer in twee wedstrijden en zit in de Premier League ook al aan drie goals in evenveel partijen.