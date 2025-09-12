Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicolas Raskin keerde euforisch terug naar Glasgow na zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels. Maar zijn situatie bij zijn club Rangers is veel minder verheugend.

Voor Nicolas Raskin voelde de internationale onderbreking als een frisse wind. Zijn trainer had hem namelijk voor de rivalenstrijd tegen Celtic uit de selectie gezet, benadrukkend dat "niemand groter was dan de club."

Russel Martin liet doorschemeren dat het gedrag van de Rode Duivel, die op interesse van verschillende clubs kon rekenen, niet gepast was. Met het sluiten van de meeste transfermarkten leek de situatie te gaan kalmeren. Maar blijkt nu niet het geval te zijn.

De Rangers-trainer bevestigde tijdens een persconferentie dat Raskin nog steeds niet in de selectie zit voor de wedstrijd tegen Heart of Midlothian: "We hebben veel gesprekken gehad, zoals we met alle spelers doen. Hij is terug aan het trainen met het team en dat is alvast een goede stap."

Raskin moet de brokken lijmen

Hoewel de boodschap positief is, lijkt het probleem diep te zitten: "Nu heeft hij, net als elke speler, de verantwoordelijkheid om het vertrouwen van al zijn teamgenoten en de staf te winnen en om ons te helpen wedstrijden te winnen."

"Het belangrijkste is dat Nico begrijpt waarom, dat de spelers begrijpen waarom. We gaan allemaal verder, we moeten nu wedstrijden winnen. Hij maakt deel uit van het team op training en moet bijdragen aan het collectief en zich herintegreren in het team", concludeert Russel Martin. Raskin zal dus hard moeten werken om  zich terug in de ploeg te knokken bij de Schotten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Rangers FC
België
Nicolas Raskin

Meer nieuws

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

17:10
Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

17:00
Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

16:30
Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

15:30
4
Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

15:00
14
CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

14:50
Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

14:20
Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

14:00
CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

13:50
Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

13:44
1
RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

13:40
Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
1
Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

13:10
Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00
1
Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

12:40
Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

12:20
1
Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

12:00
4
Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

11:40
De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

11:21
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

10:45
BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

11:00
3
Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

10:50
2
Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

10:30
9
DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

10:00
3
Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

09:40
5
"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

09:20
4
Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

09:00
Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

08:40
16
Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

08:20
Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los De derde helft

Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los

07:40
Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

08:00
6
Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

07:20
Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

07:00
Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

06:30
3
Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

21:40
6
Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Scottish Premier League

 Speeldag 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Dundee United Dundee United 1-0 St Johnstone FC St Johnstone FC
Saint Mirren Saint Mirren 3-2 Ross County FC Ross County FC
Motherwell Motherwell 0-0 Hearts Hearts
Aberdeen Aberdeen 2-2 Rangers FC Rangers FC
Hibernian Hibernian 4-0 Dundee Dundee

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt" Andreas2962 Andreas2962 over Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy" laszlo laszlo over Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park? FCB vo altijd FCB vo altijd over Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn" Meester Michel Meester Michel over Standard - KV Mechelen: - Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet" DonEddy1976 DonEddy1976 over Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden André Coenen André Coenen over Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved