Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

Nicolas Raskin keerde euforisch terug naar Glasgow na zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels. Maar zijn situatie bij zijn club Rangers is veel minder verheugend.

Voor Nicolas Raskin voelde de internationale onderbreking als een frisse wind. Zijn trainer had hem namelijk voor de rivalenstrijd tegen Celtic uit de selectie gezet, benadrukkend dat "niemand groter was dan de club."

Russel Martin liet doorschemeren dat het gedrag van de Rode Duivel, die op interesse van verschillende clubs kon rekenen, niet gepast was. Met het sluiten van de meeste transfermarkten leek de situatie te gaan kalmeren. Maar blijkt nu niet het geval te zijn.

De Rangers-trainer bevestigde tijdens een persconferentie dat Raskin nog steeds niet in de selectie zit voor de wedstrijd tegen Heart of Midlothian: "We hebben veel gesprekken gehad, zoals we met alle spelers doen. Hij is terug aan het trainen met het team en dat is alvast een goede stap."

Raskin moet de brokken lijmen

Hoewel de boodschap positief is, lijkt het probleem diep te zitten: "Nu heeft hij, net als elke speler, de verantwoordelijkheid om het vertrouwen van al zijn teamgenoten en de staf te winnen en om ons te helpen wedstrijden te winnen."

"Het belangrijkste is dat Nico begrijpt waarom, dat de spelers begrijpen waarom. We gaan allemaal verder, we moeten nu wedstrijden winnen. Hij maakt deel uit van het team op training en moet bijdragen aan het collectief en zich herintegreren in het team", concludeert Russel Martin. Raskin zal dus hard moeten werken om zich terug in de ploeg te knokken bij de Schotten.