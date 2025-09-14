Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"
Foto: © photonews

Volgende week is het eindelijk zover: Club Brugge en Union beginnen aan het avontuur in de Champions League. Peter Vandenbempt gelooft dat Union opnieuw een mooi Europees verhaal kan schrijven.

Komende dinsdag begint de nieuwe jaargang van de Champions League. Dit jaar hebben we twee Belgische vertegenwoordigers. Naast Club Brugge gaat ook Union zich meten met de groten van het Europese toneel en dat voor het eerst.

Beste Belgische debutant ooit?

In Het Nieuwsblad blikt analist Peter Vandenbempt samen met Gert Verheyen vooruit op de nakende campagne van Union. Hij is voorzichtig positief over de kansen van de Belgische landskampioen: "Op basis van wat het de voorbije jaren heeft gepresteerd, ben ik zelfs geneigd te zeggen dat Union de beste Belgische debutant ooit kan worden.”

Verheyen is iets gematigder in zijn enthousiasme: "De stap naar de Champions League is een gigantische. Het heet allemaal ‘Europees voetbal’, maar ik zou het niet op dezelfde hoop gooien. Dat is echt een aparte berg.”

Naast Union zijn er met Pafos uit Cyprus en Kairat Almaty uit Kazachstan nog twee debutanten. "Union zal in elk geval beter zijn dan Kairat Almaty, want ik heb het grote geluk gehad om hun thuiswedstrijd tegen Celtic te verslaan. Dat was toch het niveau van een slechte match in de Conference League-voorrondes. Het trok op geen fluit”, aldus Vandenbempt.

We zijn hoe dan ook razend benieuwd hoe onze Belgische vertegenwoordigers zich zullen presenteren op het grootste Europese toneel. Union trekt op dinsdag naar Eindhoven voor het duel met PSV, Club Brugge ontvangt donderdag het Franse AS Monaco.

