Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

Vincent Kompany staat voor de grootste uitdaging van zijn nog prille trainerscarrière. De Belg kreeg van Bayern München de sleutels in handen om het elftal opnieuw naar Europese glorie te leiden. Maar nog voor de bal rolt in de Champions League, laait het debat in Duitsland al op.

Uli Hoeneß, erevoorzitter en clubicoon, schuift Bayern in een outsiderrol. Hij vergeleek de kansen van de Rekordmeister zelfs met die van Hoffenheim op de landstitel, een parallel die velen deed fronsen. 

Want Lothar Matthäus, evenzeer een monument in Beieren, denkt er helemaal anders over. Volgens hem is Bayern gewoon een van de topfavorieten voor de eindzege in de Champions League. “De vergelijking van Hoeneß slaat nergens op”, klonk het scherp. En met die woorden legt hij onrechtstreeks een stevige last op de schouders van Kompany.

De verwachtingen zijn heel groot voor Kompany en Bayern

De Belgische coach moet dus laveren tussen uiteenlopende verwachtingen. Enerzijds de bescheiden toon van Hoeneß, die wijst op de financiële macht van Engelse clubs. Anderzijds de rotsvaste overtuiging van Matthäus dat Bayern wél tot de absolute elite behoort, samen met Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City en PSG.

Voor Kompany betekent het dat er geen ontsnappen is: prestaties in Europa zullen zijn maatstaf worden. De Bundesliga winnen is voor Bayern een basisvereiste, maar het is in de Champions League dat een trainer écht wordt beoordeeld. Zeker als clubiconen publiekelijk stelling nemen.

Zo begint de Brusselaar aan een campagne die zijn reputatie definitief kan maken of breken. Succes in de groepsfase volstaat niet: Bayern moet diep in het toernooi geraken. Hoeneß mag dan wel relativeren, de echte druk komt van binnenuit en van de verwachtingen rond Vincent Kompany zelf.

