Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

Manuel Gonzalez
0 reacties
Foto: © photonews

De Engelse voetbalwereld is in de ban van de klachtenregen die de Engelse voetbalbond heeft ingediend tegen Chelsea. Ook Manchester City wacht nog op een straf. Maar het ene dossier is allesbehalve gelijk aan het andere.

Manchester City wacht nog steeds op het verdict van de 115 (!) aanklachten die de Engelse FA enkele seizoenen geleden heeft ingediend. En er hangt The Citizens een héél zware straf boven het hoofd.

Manchester City betaalde als eens 28 miljoen euro om de aanklachten te laten klasseren, maar uiteindelijkse beslisten diverse rechtbanken dat die straf niét voldoende was. 

Moet Manchester City vrezen voor een degradatie?

Algemeen wordt aangenomen dat The Citizens een puntenaftrek van zo'n twintig punten zullen krijgen. Maar ook degradatie naar The Championship wordt niét uitgesloten.

Bij Chelsea FC liggen de kaarten helemaal anders. De Engelse FA diende 74 klachten in tegen de Londenaren. Héél groot verschil: het waren The Blues zelf die met de onregelmatigheden naar de Engelse voetbalbond zijn getrokken.

Chelsea FC kwam zelfs met de melding op de proppen

De inbreuken - ook hier bijna allemaal rond de omgang met zaakwaarnemers, tussenpersonen en het zogenaamde third pary ownership van spelers - dateren van in de tijd toen Roman Abramovich de plak zwaaide op Stamford Bridge. Van de Rus is inmiddels geen sprake meer.

Komt Chelsea ervan af met een (milde) boete? Zo goed als zeker wel. Zoals hierboven geschreven bonden The Blues zelf de kat de bel aan. En dat is een enorme verzachtende omstandigheid.

