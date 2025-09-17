Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

Bij zijn aankomst bij Anderlecht heeft Vincent Kompany geprobeerd het maximale te halen uit het talentenreservoir van Neerpede. Voor sommigen werkte dit niet echt; voor anderen was het gewoonweg te vroeg. Enkele jaren later geven sommigen hun voormalige coach gelijk.

"In Youth we Trust" : iedereen herinnert zich deze snel belachelijk gemaakte slogan, gelanceerd door Vincent Kompany, Marc Coucke en Michael Verschueren ten tijde van de terugkeer van de "Prins" naar het Astridpark. Onder leiding van Kompany werden veel talenten van Neerpede inderdaad in het diepe gegooid, soms in het te diepe.

Er waren talrijke mislukkingen onder deze jonge garde die vanaf 2019 door Kompany werd gelanceerd. We zullen ze niet allemaal opsommen, maar jongens zoals Arnstad, Colassin, Lissens, Lutonda (die echter een herstart maakt bij de RAAL), El Kababri of Dewaele hebben niet overtuigd. Het is zeer waarschijnlijk dat ze nooit het niveau hadden voor de Belgische top 6.



Had Kompany alles al gezien?

Maar voor andere talenten verliep het beter. Voor sommigen was het meteen duidelijk: Jérémy Doku, Julien Duranville en Albert Sambi Lokonga hebben bijvoorbeeld snel hun gedroomde transfer verdiend. De problemen van Duranville zijn te wijten aan zijn blessures, maar niemand twijfelt aan zijn talent.

Voor anderen was het minder vanzelfsprekend. Kompany geloofde sterk in Marco Kana: hij koesterde hem, voerde veel gesprekken met hem en gaf hem een nieuwe kans toen men hem in 2022 al afschreef. Ook bij hem hebben blessures vervolgens roet in het eten gegooid, maar hij is dit seizoen weer basisspeler en behoort tot de beste bij RSC Anderlecht.

Killian Sardella is een ander succesverhaal: Kompany gaf hem zijn kans en bleef in hem geloven, ondanks zeer moeilijke eerste maanden. In tegenstelling tot Kana geloofden maar weinigen van buitenaf in het talent van deze verdediger wiens beste positie niet precies bekend was, en die fouten maakte. Sindsdien is hij Rode Duivel geworden, en zijn terugkeer in de basis afgelopen zondag deed Anderlecht goed: goed gezien, Vincent.

Dinsdag had ook Anouar Ait El Hadj zeker een gedachte voor Vincent Kompany, zijn eerste coach bij Anderlecht, die hem destijds lanceerde terwijl hij duidelijk nog niet fysiek of mentaal klaar was om uit te blinken in het A-team. Speels, niet serieus, niet gedisciplineerd, Ait El Hadj ontbrak het niet aan technische kwaliteit.

Maar Kompany was de enige die hem adviseerde om wat meer inzet te tonen. Jaren later geeft Pocognoli hem hetzelfde advies, dat hij eindelijk opvolgt: we zien het resultaat... maar het was Vincent Kompany die het vanaf het begin helder zag.

Het was ook Kompany die in 2022 besloot om de zeer jonge Zeno Debast een kans te geven op 18-jarige leeftijd, terwijl zijn debuut wankel was. We zijn nu jaren na de start van "In Youth we Trust" en de jonge talenten verdwijnen geleidelijk aan uit de basis door wisselende resultaten, maar de toekomstige Bayern-coach geloofde in Debast.

Achteraf gezien had hij gelijk. Zijn enige "halve" mislukking is misschien geweest om Alexis Saelemaekers te laten vertrekken. Al kon Michael Verschueren destijds moeilijk de 10 miljoen weigeren die AC Milan op tafel wilde leggen.