Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij zijn aankomst bij Anderlecht heeft Vincent Kompany geprobeerd het maximale te halen uit het talentenreservoir van Neerpede. Voor sommigen werkte dit niet echt; voor anderen was het gewoonweg te vroeg. Enkele jaren later geven sommigen hun voormalige coach gelijk.

"In Youth we Trust" : iedereen herinnert zich deze snel belachelijk gemaakte slogan, gelanceerd door Vincent Kompany, Marc Coucke en Michael Verschueren ten tijde van de terugkeer van de "Prins" naar het Astridpark. Onder leiding van Kompany werden veel talenten van Neerpede inderdaad in het diepe gegooid, soms in het te diepe.

Er waren talrijke mislukkingen onder deze jonge garde die vanaf 2019 door Kompany werd gelanceerd. We zullen ze niet allemaal opsommen, maar jongens zoals Arnstad, Colassin, Lissens, Lutonda (die echter een herstart maakt bij de RAAL), El Kababri of Dewaele hebben niet overtuigd. Het is zeer waarschijnlijk dat ze nooit het niveau hadden voor de Belgische top 6.

Lees ook... Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

Had Kompany alles al gezien?

Maar voor andere talenten verliep het beter. Voor sommigen was het meteen duidelijk: Jérémy Doku, Julien Duranville en Albert Sambi Lokonga hebben bijvoorbeeld snel hun gedroomde transfer verdiend. De problemen van Duranville zijn te wijten aan zijn blessures, maar niemand twijfelt aan zijn talent.

Voor anderen was het minder vanzelfsprekend. Kompany geloofde sterk in Marco Kana: hij koesterde hem, voerde veel gesprekken met hem en gaf hem een nieuwe kans toen men hem in 2022 al afschreef. Ook bij hem hebben blessures vervolgens roet in het eten gegooid, maar hij is dit seizoen weer basisspeler en behoort tot de beste bij RSC Anderlecht.

Killian Sardella is een ander succesverhaal: Kompany gaf hem zijn kans en bleef in hem geloven, ondanks zeer moeilijke eerste maanden. In tegenstelling tot Kana geloofden maar weinigen van buitenaf in het talent van deze verdediger wiens beste positie niet precies bekend was, en die fouten maakte. Sindsdien is hij Rode Duivel geworden, en zijn terugkeer in de basis afgelopen zondag deed Anderlecht goed: goed gezien, Vincent.

Dinsdag had ook Anouar Ait El Hadj zeker een gedachte voor Vincent Kompany, zijn eerste coach bij Anderlecht, die hem destijds lanceerde terwijl hij duidelijk nog niet fysiek of mentaal klaar was om uit te blinken in het A-team. Speels, niet serieus, niet gedisciplineerd, Ait El Hadj ontbrak het niet aan technische kwaliteit.

Maar Kompany was de enige die hem adviseerde om wat meer inzet te tonen. Jaren later geeft Pocognoli hem hetzelfde advies, dat hij eindelijk opvolgt: we zien het resultaat... maar het was Vincent Kompany die het vanaf het begin helder zag.

Het was ook Kompany die in 2022 besloot om de zeer jonge Zeno Debast een kans te geven op 18-jarige leeftijd, terwijl zijn debuut wankel was. We zijn nu jaren na de start van "In Youth we Trust" en de jonge talenten verdwijnen geleidelijk aan uit de basis door wisselende resultaten, maar de toekomstige Bayern-coach geloofde in Debast.

Achteraf gezien had hij gelijk. Zijn enige "halve" mislukking is misschien geweest om Alexis Saelemaekers te laten vertrekken. Al kon Michael Verschueren destijds moeilijk de 10 miljoen weigeren die AC Milan op tafel wilde leggen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

10:30
5
Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

11:20
1
Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

08:40
1
Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

09:30
Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

11:00
Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

08:20
Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

10:00
19
Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

07:40
LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

09:15
Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

09:20
'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

21:40
31
Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

08:00
Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

07:14
Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

07:00
3
🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

22:30
7
De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

06:30
Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden? Analyse

Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden?

06:00
't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

22:00
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
3
Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

21:00
1
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
2
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

21:20
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
1
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
14
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
5
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
2
Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

15:55
1
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
4
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
3
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 20:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad" 1872 1872 over Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later rudi maerevoet rudi maerevoet over Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans franchi franchi over Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig jawaddedadde jawaddedadde over Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs TatstOn TatstOn over 🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League Nelvafrel Nelvafrel over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Stefaan_82 Stefaan_82 over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League Vital Verheyen Vital Verheyen over Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved