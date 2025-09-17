Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

Manuel Gonzalez
| 9 reacties
Foto: © photonews

De spelers en sportieve staf van AS Monaco zullen hun trip naar Brugge niet snel vergeten. Als ze al in ons land geraken...

Club Brugge en AS Monaco starten donderdag aan hun Champions League-campagne. De aftrap van het Jan Breydelstadion wordt om 18u45 gegeven.

Tenminste: als de Monegasken tegen die tijd in Brugge zijn geraakt. Vandaag is het alvast niét gelukt. 

Lees ook... Nicky Hayen laat zich na transfersaga uit over Joel Ordonez en diens speelkansen tegen AS Monaco

Door problemen met de airco steeg het vliegtuig richting ons land niet op. De beelden spreken voor zich.

De spelers van Monaco wachten - badend in het zweet - op een oplossing. Die oplossing is er niet gekomen.

Kan Club Brugge profiteren van de verstoorde voorbereiding?

Morgen volgt een nieuwe poging om... elf uur. Dat wil zeggen dat de voorbereiding van Monaco helemaal verstoord is. In het beste geval zijn ze pas enkele uren voor de aftrap in ons land.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (18/09).

Populairste artikels

