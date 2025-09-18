Belgische spits wil in Champions League indruk maken op Rudi Garcia, maar moest al na halfuur naar de kant

Voor zijn debuut in de Champions League heeft Pafos FC een gelijkspel behaald tegen Olympiakos. Een eerste punt in deze prestigieuze competitie.

Voor hun debuut in de Champions League hield Pafos FC stand tegen Olympiakos. De Cyprioten, die al in de eerste helft met tien man waren, bogen maar braken niet en vertrekken uit Athene met een 0-0 gelijkspel.

De wedstrijd begon slecht voor Landry Dimata. De voormalige Rode Duivel, die droomt van een terugkeer naar de nationale ploeg, moest na 33 minuten het veld verlaten. Een frustrerend vertrek voor een speler die indruk wil maken op Rudi Garcia.

Kans voor Dimata om niet in de vergetelheid te geraken

Ook voor David Luiz was het een lastige avond bij Pafos. De Braziliaanse verdediger, die aan de aftrap stond, moest vanwege een blessure het veld verlaten.

Ondanks de numerieke minderheid slaagde Pafos erin om de ruimte te beperken en compact te verdedigen. Het Cypriotische team toonde een sterke teamgeest. Een historisch eerste punt dat van belang zal zijn voor de rest van het traject.

Het gelijkspel is niet gunstig voor Olympiakos. Voor Dimata, die uitkwam voor Wolfsburg, Anderlecht en Espanyol, zou dit Europese avontuur de kans kunnen bieden om niet in de vergetelheid te raken.