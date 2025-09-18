Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen AS Monaco in de League Phase van de Champions League. Ondertussen is er in de Youth League wel al gespeeld.

Club Brugge nam het in de Youth League uiteraard ook gewoon op tegen AS Monaco. Die wedstrijd werd zelfs met wat uitstel begonnen, door de vele problemen van AS Monaco om in Brugge te raken met het vliegtuig.

Strafschop maakt het verschil in Brugge - Monaco

Uiteindelijk kon de wedstrijd om 15.30 uur alsnog beginnen. De Monegasken wilden er meteen vandoor gaan met een openingsoffensief, al was blauw-zwart vooraf lichtjes favoriet.



In een pittige eerste helft werd niet gescoord en dus zou het verschil na de rust moeten gemaakt worden. Daarin was het Club Brugge dat op voorsprong kwam.

Club Brugge doet goede zaak in Youth League

Tlili maakte een strafschopfout op Bisiwu en zo kon Goemaere er vanop de stip 1-0 van maken. Daarna werd niet meer gescoord, waardoor Club Brugge prima begint aan de Youth League.

De top-22 gaat door naar de volgende ronde in de Youth League en tot dusver zijn ze daar dus uiteraard bij - in tegenstelling tot Union SG.