Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

Er breken cruciale weken aan voor Noa Lang. De Nederlander kan zich vooralsnog niet doorzetten bij SSC Napoli. In Nederland doet ondertussen een héél straffe voorspelling de ronde.

SSC Napoli betaalde deze zomer ruim 25 miljoen euro om Noa Lang weg te halen bij PSV. Partenopei heeft tot op heden weinig plezier beleefd aan de aanvaller.

Tijdens de voorbereiding was het al duidelijk dat Lang het héél lastig had met de fysiek veeleisende aanpak van Antonio Conte. Ook de voorbije weken was de veertienvoudig Nederlands international een vaste klant op de bank van Napoli.

Tegen RKC lukt het allemaal, maar een verdediger van pakweg AC Milan loopt Noa Lang gewoon omver

"Lang is veel te voorspelbaar", aldus René van der Gijp in KieftJansenEdgmondGijp. "Hij dribbelt altijd naar binnen. Tegen RKC lukt dat allemaal, maar een verdediger van pakweg AC Milan loopt hem gewoon omver."

Ook voor de Nederlandse analist moet Lang dringend handelen. "Die klik moet er nu komen. Anders wordt hij na de jaarwisseling uitgeleend aan Club Brugge. Of misschien aan AFC Ajax. Weet ik veel."

Is SSC Napoli te hoog gegrepen voor Noa Lang?

Voor de volledigheid: Lang genoot zijn jeugdopleiding in Amsterdam. Tussen 2021 en 2023 voetbalde de aanvaller voor Club Brugge.