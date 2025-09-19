Besnik Hasi viseert de media: "Daar moeten jullie mee stoppen"

Besnik Hasi viseert de media: "Daar moeten jullie mee stoppen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Besnik Hasi heeft in een persconferentie vooruitgeblikt op de partij van Anderlecht tegen Antwerp van komende zaterdag. Paars-Wit pakte slechts één op zes in de voorbije twee wedstrijden en hoopt opnieuw aan te knopen met een zege.

Voorafgaand aan de partij van zaterdag tegen Antwerp heeft Besnik Hasi, de coach van Anderlecht, met de aanwezige pers gesproken. "Tegen Genk speelden we een half uur heel goed. Met veel intensiteit. En ook wanneer we met tien vielen bleven we vechten. Nu moet er bevestiging komen", blikt hij vooruit op de partij, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Angulo en Saliba wel, Degreef niet

Anderlecht recupereert met Angulo en Saliba twee spelers. Tristan Degreef pakte rood tegen Racing Genk en zal er niet bij zijn. Na de penaltyovertreding tegen Union was het de tweede wedstrijd op rij waarin de jonge flankspeler zich negatief liet opmerken.

Lees ook... "Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

Daarover wou Hasi nog wat kwijt: "Jullie maken van Tristan een vuile speler terwijl hij dat helemaal niet is. Ik weet hoe het werkt, volgende keer als hij in de tackle gaat krijgt hij meteen geel. Dus jullie moeten stoppen. Oké, ik was kwaad op hem. Maar we hebben een gesprek gehad en nu gaat de blik vooruit."

Nieuwkomer Mihajlo Ilic zal voor het eerst in de wedstrijdselectie van de Brusselaars zitten. "Mihajlo pakt snel dingen op. Hij komt van Bologna waar hij de voorbereiding meemaakte. Zijn laatste oefenmatch was drie weken geleden, dus het is nog te vroeg voor een basisplaats", aldus Hasi.

Of Anderlecht zal kunnen voortborduren op de prestatie van tegen Racing Genk, zullen we zaterdagavond te weten komen. om 20u45 wordt de partij in het Lotto Park op gang gefloten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (20/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Besnik Hasi
Tristan Degreef

Meer nieuws

"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

14:20
OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

10:06
4
Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

15:00
Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

20:40
5
Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

14:00
2
LIVE: Ivan Leko is streng voor de troepen na 'slechte trainingsweek'

LIVE: Ivan Leko is streng voor de troepen na 'slechte trainingsweek'

12:10
Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

12:40
Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

12:00
6
Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

12:20
2
Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

11:20
1
🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

11:00
Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

10:00
Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

09:30
1
Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

08:20
Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

08:40
1
🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

09:00
9
DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

07:40
Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

08:00
7
Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

07:00
16
Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

07:00
1
Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

07:20
5
OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

22:30
Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

06:00
6
Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

21:00
3
Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak" Reactie

Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak"

22:45
7
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd" Reactie

Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd"

22:10
2
In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

20:00
🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

17:00
6
OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

22:00
Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

21:40
6
Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

21:10
11
Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

21:20
5
Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

20:39
Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

18:20
4
Wat gaat Anderlecht doen met Mario Stroeykens? Belangrijke stap gezet

Wat gaat Anderlecht doen met Mario Stroeykens? Belangrijke stap gezet

15:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 20/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 20/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 21/09 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 21/09 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

patje teppers patje teppers over Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet Stigo12 Stigo12 over Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen" Stigo12 Stigo12 over Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet" Stigo12 Stigo12 over Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie Stigo12 Stigo12 over Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet" Stigo12 Stigo12 over Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald" GertjeFCB GertjeFCB over Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit Fan1880 Fan1880 over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Vital Verheyen Vital Verheyen over Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen Vital Verheyen Vital Verheyen over Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved