Besnik Hasi viseert de media: "Daar moeten jullie mee stoppen"

Besnik Hasi heeft in een persconferentie vooruitgeblikt op de partij van Anderlecht tegen Antwerp van komende zaterdag. Paars-Wit pakte slechts één op zes in de voorbije twee wedstrijden en hoopt opnieuw aan te knopen met een zege.

Voorafgaand aan de partij van zaterdag tegen Antwerp heeft Besnik Hasi, de coach van Anderlecht, met de aanwezige pers gesproken. "Tegen Genk speelden we een half uur heel goed. Met veel intensiteit. En ook wanneer we met tien vielen bleven we vechten. Nu moet er bevestiging komen", blikt hij vooruit op de partij, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Angulo en Saliba wel, Degreef niet

Anderlecht recupereert met Angulo en Saliba twee spelers. Tristan Degreef pakte rood tegen Racing Genk en zal er niet bij zijn. Na de penaltyovertreding tegen Union was het de tweede wedstrijd op rij waarin de jonge flankspeler zich negatief liet opmerken.



Lees ook... "Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

Daarover wou Hasi nog wat kwijt: "Jullie maken van Tristan een vuile speler terwijl hij dat helemaal niet is. Ik weet hoe het werkt, volgende keer als hij in de tackle gaat krijgt hij meteen geel. Dus jullie moeten stoppen. Oké, ik was kwaad op hem. Maar we hebben een gesprek gehad en nu gaat de blik vooruit."

Nieuwkomer Mihajlo Ilic zal voor het eerst in de wedstrijdselectie van de Brusselaars zitten. "Mihajlo pakt snel dingen op. Hij komt van Bologna waar hij de voorbereiding meemaakte. Zijn laatste oefenmatch was drie weken geleden, dus het is nog te vroeg voor een basisplaats", aldus Hasi.

Of Anderlecht zal kunnen voortborduren op de prestatie van tegen Racing Genk, zullen we zaterdagavond te weten komen. om 20u45 wordt de partij in het Lotto Park op gang gefloten.