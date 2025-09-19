Lierse SK en Jong Genk beginnen uitstekend aan de zesde speeldag in de Challenger Pro League

Twee wedstrijden stonden op het programma in de Challenger Pro League op vrijdagavond. Lierse SK ontving het Brusselse RWMD en Lommel kreeg in de LImburgse derby Jong Genk op bezoek.

Lierse SK - RWDM

RWDM domineerde de eerste helft tegen Lierse SK met meer dan 65% balbezit. De bal ging veel beter rond bij de bezoekers en ze combineerden zich door de defensie van de Lierse. De Brusselaars zagen een bal op de paal belanden, maar hun overzicht konden ze niet omzetten in doelpunten de eerste helft.

Lierse SK stuurde bij tijdens de rust en dit resulteerde in een doelpunt dankzij Bryan Adinany in de 49ste minuut. De thuisploeg had ploeg geroken en wou meer, maar had bleef het moeilijk hebben tegen een stug RWDM dat de betere voetballende ploeg was. De Brusselaars konden echter hun dominantie niet omzetten in een doelpunt en liepen in de val van Lierse. Zo kwam de thuisploeg op een dubbele voorsprong in de 63ste minuut dankzij Emmanuel Matuta.

Lierse SK pakt zo hun tweede overwinning van het seizoen en staan met zes punten op een 10de plek in het klassement. RWDM komt niet dichter bij de leiders, SK Beveren en KV Kortrijk, en staat op de 8ste plek met zeven punten.

Lommel SK - Jong Genk

Niets leuker om het weekend te beginnen dan een Limburgse derby in de Challenger Pro League. Lommel SK koos in de eerste helft voor de aanval en kwam tot een paar goede schoten op doel, maar een doelpunt maken zat er echter niet in. Dat gebeurde echter wel aan de andere kant van het veld. Eén goede kans voor Jong Genk was genoeg om met een voorsprong te gaan rusten. Het was Aaron Bibout die zijn ploeg op voorsprong schoot.

Lommel SK was niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven in dit burenduel. In de 51ste minuut bracht Mohamed El Boukammiri de thuisploeg langszij. Het was echter Aaron Bibout die met zijn tweede van de avond de bezoekers terug op voorsprong bracht in de 70ste minuut.

Het werd een zure 1-2 nederlaag voor Lommel SK dat niet dichter bij de ongeslagen leiders kan kruipen. Zo blijft het derde staan met Beerschot en KAS Eupen die in hun nek hijgen. Voor Jong Genk zorgen deze drie punten voor ademruimte en klimmen ze naar de 9de plek in het klassement met zeven punten uit zes wedstrijden.