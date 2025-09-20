🎥 Ogen op man van 7,5 miljoen euro: Anderlecht pakt puntje in Luik

In de Challenger Pro League stond op zaterdagnamiddag al een eerste duel op het programma. Club Luik ontving daarin de RSCA Futures in een duel dat met argusogen werd gevolgd door heel wat mensen.

De 19-jarige Turkse verdediger Yasin Özcan speelde zijn eerste wedstrijd voor RSC Anderlecht. De centrale verdediger werd een maand geleden van Kasimpasa gekocht door Aston Villa.

Debuut van Yasin Özcan voor Anderlecht ... bij de Futures

The Villans besloten ondertussen om de speler uit te lenen aan RSC Anderlecht. De jongeling heeft een marktwaarde op Transfermarkt van liefst 7,5 miljoen euro.

FT | RFC Liège kan de drie punten niet vasthouden tegen RSCA Futures. 🟰🤝 #FCLAND pic.twitter.com/rbaVr1wlRY — DAZN België (@DAZN_BENL) September 20, 2025

En dus was de vraag wat hij zou kunnen doen in de wedstrijd op bezoek bij Club Luik. Zeker gezien de Luikenaars met 9 op 15 niet slecht aan het seizoen waren begonnen en de RSCA Futures zelf wel wat punten konden gebruiken.

Engwanda zorgt voor puntje voor Anderlecht

Makkelijk zou het niet gaan worden, want Anderlecht speelde in een 5-4-1 en liet de Luikenaars komen. Op het halfuur leverde dat ook de 1-0 op via Diouf. En dus was Anderlecht op achtervolgen aangewezen.

Tien minuten voor tijd kon Engwanda alsnog een puntje gaan redden voor paars-wit, meteen het vierde van het seizoen. Ntanda slikte in het slot nog twee gele kaarten, maar dat was niet meer dan een voetnoot na het 1-1 gelijkspel.