🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

Vorige week wist hij al te scoren en dat deed Lucas Stassin dit weekend opnieuw. Met twee doelpunten schoot onze landgenoot Saint-Etienne voorbij Stade Reims naar de leidersplaats in de Ligue 2.

Nadat hij tegen zijn zin bij Saint-Étienne bleef, moest Lucas Stassin antwoorden op het veld. Tegen het Stade Reims van Karel Geraerts en Theo Leoni antwoordde de Belgische aanvaller op de beste manier door twee doelpunten te maken en zo van cruciaal belang te zijn voor zijn ploeg.

In een wedstrijd met veel spelers die een verleden hebben in onze competities, wist de voormalige Anderlecht-speler de score te openen na een voorzet van Irvin Cardona (ex-Cercle). Voor de rust maakte Teddy Teuma, gewezen stilist van Union, gelijk vanaf de strafschopstip.

Stassins reactie liet niet lang op zich wachten. Twee minuten later krulde hij een prachtig schot van buiten de zestien tegen de touwen, waardoor Les Verts weer op voorsprong kwamen.

🤩 Het PRACHTIGE doelpunt van Lucas Stassin die een dubbel maakt en Saint-Étienne de voorsprong teruggeeft tegen Reims! pic.twitter.com/kPDzgtKB0g — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 september 2025

Na rust zette Saint-Étienne de kers op de taart met een derde doelpunt. Reims kon nog milderen via een tweede doelpunt van Teuma, maar verder kwamen ze niet. Theo Leoni, die deze zomer Anderlecht inruilde voor de Franse tweedeklasser, werd na een uur vervangen bij Reims. En ook enkelvoudig Rode Duivel Norman Bassette kreeg zestig minuten om zich te tonen.

Door de zege springt Saint-Etienne naar de leiding in Ligue 2 met 14 punten uit zes wedstrijden. Een prima start voor de degradant en Stassin, die vermoedelijk tijdens de wintermercato opnieuw zal proberen het team te verlaten met het ook op het WK van komende zomer.