Besnik Hasi kritisch voor twee van zijn spelers: "Ze moeten meer doen"

Geen winnaar in het Lotto Park zondagavond. Anderlecht en Antwerp hielden elkaar negentig minuten lang in evenwicht, maar het waren vooral de Brusselaars die na afloop het gevoel hadden dat er meer had ingezeten dan de brilscore.

Besnik Hasi zag zijn ploeg domineren in balbezit en intensiteit, maar dat leverde te weinig concreet gevaar op. “We hadden de match onder controle, maar we waren in de zone van de waarheid te slordig. Er waren een paar goeie voorzetten, alleen moet er dan meer mee gebeuren. Vázquez en Huerta moeten dat beter afwerken", klonk het kritisch.

De coach wees er tegelijk op dat zijn spitsen leeggespeeld waren. “Bij Luis Vázquez was de jus helemaal op. Hij was stikkapot. We hebben nog geprobeerd iets te forceren met Cvetkovic en Kanaté, maar dat bracht niet het verhoopte verschil.”



Alsof dat nog niet genoeg was, moest Anderlecht al voor de aftrap improviseren. Thorgan Hazard haakte in de opwarming af met hamstringklachten. “Niet te ernstig", suste Hasi, “meer uit voorzorg. Kana had gewoon krampen. Stroeykens moest invallen voor Thorgan en heeft dat goed gedaan.”

Stef Wils was blij met punt en organisatie

Bij Antwerp overheerste dan weer opluchting. Stef Wils kon leven met het gelijkspel en was tevreden met de organisatie van zijn team. Rood-wit hield stand, zelfs wanneer Anderlecht steeds nadrukkelijker op zoek ging naar een opening.

"De organisatie stond goed en daar hadden we toch op gehamerd", aldus Wils, die in de topmatchen blijkbaar altijd voor hetzelfde recept kiest: achteraan alles dicht en hopen dat er iets uit de kast valt.