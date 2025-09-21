De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent
Foto: © photonews

Op amper 17 jaar is Nathan De Cat een vaste pion in de basiself van Anderlecht. Zijn verhaal leest als dat van een wonderkind dat niet enkel technisch en tactisch rijp genoeg is, maar ook fysiek al op het hoogste niveau mee kan.

Dat is opmerkelijk, gezien zijn jonge leeftijd en de manier waarop hij de voorbije jaren een groeispurt maakte. De Cat debuteerde bij de RSCA Futures toen hij nog maar 15 jaar, 6 maanden en 14 dagen oud was.

In 1B kreeg hij het toen vaak hard te verduren, niet enkel op sportief vlak. “Daar maakten ze soms kinderachtige opmerkingen omdat ik nog een beugel droeg”, lacht hij in Het Nieuwsblad. “Ze probeerden me uit de match te halen, maar ik kon er alleen maar mee lachen.”

Prematuur geboren

Vandaag ligt dat anders. Binnen de A-kern van paars-wit wordt er niet naar zijn leeftijd gekeken. Zijn prestaties op training en in wedstrijden spreken voor zich, en coach Besnik Hasi heeft hem snel het vertrouwen gegeven. Met zijn présence en maturiteit is De Cat allesbehalve de typische tiener die nog moet wennen aan het profvoetbal.

Dat hij fysiek al zo ver staat, maakt een groot verschil. Met zijn 1,92 meter is de middenvelder letterlijk en figuurlijk een indrukwekkende verschijning. “Het straffe is dat mijn ouders rond 1,80 meter zijn en mijn zus zelfs maar 1,55 meter meet”, vertelt De Cat. “En ik ben zelfs te vroeg geboren. Ik was erg klein bij mijn geboorte, maar ik bleef gewoon doorgroeien.”

De Anderlecht-speler verwacht nog wel een paar centimeters bij te winnen, al denkt hij dat hij de kaap van twee meter niet zal ronden. Die lengte geeft hem een voordeel in de duels, maar ook in zijn positionering en balrecuperatie. Zijn fysieke kracht koppelt hij bovendien aan een opvallende rust aan de bal, wat hem een moderne middenvelder maakt.
 

Anderlecht
Antwerp
Nathan De Cat

