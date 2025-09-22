Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht
Foto: © photonews

KAA Gent heeft de wind in de zeilen. Het won afgelopen weekend ook van Dender en is zo naast RSC Anderlecht gekomen in de stand met 11 op 21. En dus kan het in de inhaalwedstrijd een nieuwe gouden zaak doen.

Door een zes op zes tegen Antwerp en Dender staat KAA Gent nu naast Anderlecht op een gedeelde zesde plaats. Beide teams hebben uiteraard op dinsdag nog een inhaalwedstrijd voor de boeg.

KAA Gent gaat vol voor overwinning in Anderlecht

Als De Buffalo's die match winnen, dan springen ze over KV Mechelen, Charleroi en Club Brugge naar een gedeelde tweede plaats naast STVV en daarmee zouden ze een prima zaak doen richting Champions' Play-offs.

"Het was een heel korte voorbereiding op de match tegen Anderlecht, maar iedereen had de focus op training. Op Max Dean na is iedereen fit voor de wedstrijd in het Lotto Park", opende Ivan Leko op zijn persconferentie in Oostakker.

Anderlecht is altijd de favoriet in eigen huis

"We willen in Anderlecht laten zien dat we in een groot stadion ook kunnen tonen dat we een goede ploeg zijn. Ze hebben heel goed geïnvesteerd in de zomer. Grote clubs in België doen dat. Hoe goed of slecht ze ook in vorm zijn, een team als Anderlecht is altijd favoriet in eigen huis."

"Iedereen denkt dat ze beter zijn, dus het is aan ons om te laten zien dat we er onze voet kunnen naast zetten. We gaan om te winnen en iets anders willen we niet. Een punt in Anderlecht is altijd goed, maar we willen goed voetbal laten zien in alle aspecten. Dan komen de resultaten. Als we allemaal op ons best zijn, dan kunnen we ons met iedereen meten."

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/09).

