Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Na twee opeenvolgende nederlagen wil KRC Genk zich tonen tegen Rangers. Voor die belangrijke Europese match krijgt de ploeg goed nieuws: Konstantinos Karetsas is weer fit en reist mee.

KRC Genk heeft deze week wat recht te zetten. De Limburgers verloren afgelopen weekend in eigen huis met 1-2 van Union SG, nadat ze enkele dagen eerder met 0-1 verloren van Charleroi.

Blauw-wit staat nu pas op de 14e plaats na acht speeldagen, wat gewoon te weinig is voor een topclub als Racing Genk. Veel tijd om te rusten hebben de spelers wel niet.

Donderdag staat de Europese wedstrijd tegen Rangers alweer op het programma. Een overwinning zou meteen een boost kunnen geven voor de Limburgse derby van zondag, wanneer Genk op bezoek gaat bij STVV.

Racing Genk kan weer rekenen op Konstantinos Karetsas

Voor de wedstrijd tegen Rangers kreeg Genk in ieder geval al goed nieuws vanuit de ziekenboeg. Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Konstantinos Karetsas weer helemaal fit is.

De aanvallende middenvelder was de voorbije twee wedstrijden afwezig met een blessure, maar nu reist hij dus wel gewoon mee naar Schotland. Daan Heymans en Yira Sor zijn er nog steeds niet bij.

Volg Rangers FC - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (25/09).

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

