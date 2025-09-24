Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Na twee opeenvolgende nederlagen wil KRC Genk zich tonen tegen Rangers. Voor die belangrijke Europese match krijgt de ploeg goed nieuws: Konstantinos Karetsas is weer fit en reist mee.

KRC Genk heeft deze week wat recht te zetten. De Limburgers verloren afgelopen weekend in eigen huis met 1-2 van Union SG, nadat ze enkele dagen eerder met 0-1 verloren van Charleroi.

Blauw-wit staat nu pas op de 14e plaats na acht speeldagen, wat gewoon te weinig is voor een topclub als Racing Genk. Veel tijd om te rusten hebben de spelers wel niet.

Donderdag staat de Europese wedstrijd tegen Rangers alweer op het programma. Een overwinning zou meteen een boost kunnen geven voor de Limburgse derby van zondag, wanneer Genk op bezoek gaat bij STVV.

Racing Genk kan weer rekenen op Konstantinos Karetsas

Voor de wedstrijd tegen Rangers kreeg Genk in ieder geval al goed nieuws vanuit de ziekenboeg. Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Konstantinos Karetsas weer helemaal fit is.

De aanvallende middenvelder was de voorbije twee wedstrijden afwezig met een blessure, maar nu reist hij dus wel gewoon mee naar Schotland. Daan Heymans en Yira Sor zijn er nog steeds niet bij.