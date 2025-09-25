KV Kortrijk wint topper in Challenger Pro League, maar: "Dit mag niet nog eens gebeuren"

Na een felbevochten wedstrijd weet KV Kortrijk weer wat winnen is. Het ging, na een partij met twee gezichten, winnen op het veld van RWDM Brussels, dat nu al uitgeteld lijkt in de strijd om rechtstreekse promotie.

KV Kortrijk had iets recht te zetten na de mindere prestatie tegen Club NXT. Trainer Michiel Jonckheere hekelde de povere trainingsweek en wou een reactie zien van zijn jongens in de partij tegen RWDM Brussels.

En die reactie kreeg hij te zien. In de eerste helft greep Kortrijk zijn tegenstander meteen bij de keel. Na een wat moeilijkere tweede helft wonnen de West-Vlamingen uiteindelijk met 1-2. Zo blijven ze in het zog van leider SK Beveren.

Jellert Van Landschoot maakte het tweede doelpunt voor Kortrijk en was blij met de zege. "Dit doet enorm veel deugd. Niet alleen de zege, maar ook het doelpunt. Ik probeer belangrijk te zijn voor het team en ben blij dat dit vandaag gelukt", vertelde hij bij DAZN.

Moeilijke tweede helft

De aanvaller van Kortrijk was samen met zijn team uit op revanche: "Tegen Club NXT was het niet goed genoeg. We moesten reageren en dat hebben we vandaag getoond. Bij de rust hadden we alles onder controle. Maar door dat tegendoelpunt vlak na rust begonnen we wat te twijfelen. We hebben gevochten en overleefd, maar dit mag niet nog eens gebeuren."

De eerstvolgende wedstrijd van Kortrijk komt er alweer snel aan. Komende zaterdag ontvangt het KAS Eupen, dat op woensdag 3-3 gelijkspeelde tegen Lokeren dankzij een hattrick van rechtsachter Yentl Van Genechten.