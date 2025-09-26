Interview KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er is een voor zich sprekende reden waarom de naam van Besnik Hasi bij KV Mechelen nog eens gevallen is. De verplaatsing naar Charleroi staat voor de deur en dan komt de herinnering aan de match waarin KV zich redde in maart 2025 weer naar boven.

"Dat was de eerste wedstrijd na het ontslag van Besnik Hasi", weet Vanderbiest, die destijds overnam als interim-trainer, nog goed. "We hebben ons toen in Charleroi gered. We speelden vanuit de organisatie een degelijke wedstrijd en hadden zeker op het einde een tikkeltje geluk. De druk was enorm", herinnert Vanderbiest zich nog.

Dankzij een 0-1-overwinning op Mambourg verzekerde KV Mechelen zich vorig seizoen van het behoud. "We hebben het toen tot een goed einde gebracht, maar die wedstrijd kun je niet vergelijken met de wedstrijd van dit weekend. Bij hen zijn er vier à vijf spelers niet meer bij en bij ons geldt hetzelfde. Langs de twee kanten is er wat vernieuwing geweest."

Lees ook... Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

KV Mechelen en Charleroi doen het goed

Ondanks die vernieuwing is de perceptie van de buitenwereld over die twee ploegen mogelijk nog hetzelfde. Charleroi en Mechelen worden nog altijd gezien als twee ploegen die in de voorste gelederen van de middenmoot of zelfs in de subtop verwacht worden. "Die vernieuwing reflecteert zich niet in de rangschikking. De twee ploegen staan waar ze kunnen staan en doen het goed, tot op zekere hoogte."

"Het wordt een goede test", blikt Vanderbiest vooruit. "Charleroi is één van de ploegen die wij moeten aankunnen. Benieuwd wat wij daar kunnen brengen." Patrick Pflücke is een speler die tot voor kort nog het geelrode shirt droeg en nu bij de Zebra's in actie komt. Met al twee goals achter zijn naam miste hij zijn entree bij zijn nieuwe club niet. Hetzelfde kan gezegd worden over Schoofs na zijn winninggoal voor Union in Genk. 

Vanderbiest blij voor Pflücke en Schoofs

"Dit is goed voor die jongens", zegt Vanderbiest hierover. "Als zij zich kunnen verbeteren, zij het met een driejarig contract, op financieel vlak of op vlak van ambitie, wie zijn wij dan om hen tegen hun zin hier te houden?  Als die jongens bij hun nieuwe club de lijn doortrekken, is het ook een teken dat wij sinds het begin van dit seizoen goed bezig zijn."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Frederik Vanderbiest
Besnik Hasi
Patrick Pflücke

Meer nieuws

Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

19:00
LIVE: Geen Stroeykens bij Anderlecht, Sardella toch fit genoeg om te starten Live

LIVE: Geen Stroeykens bij Anderlecht, Sardella toch fit genoeg om te starten

20:15
Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

20:40
Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

20:30
Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

20:21
Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

19:50
Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

18:20
5
Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

19:45
Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

19:40
📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

18:00
1
Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

15:30
Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge Interview

Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge

17:00
Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

16:00
5
Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

17:40
FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

17:20
7
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

13:46
Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn Analyse

Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn

15:15
3
Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

16:30
Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

13:00
Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

15:00
Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

14:20
Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

14:00
1
Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

11:30
Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

13:30
Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

10:30
9
Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

10:00
Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

12:00
1
Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

12:41
1
UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

11:00
11
Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

12:20
Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Interview

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

09:30
1
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
11
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
4
Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

07:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken cartman_96 cartman_96 over FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen PhP PhP over Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet RSCAtiktaks RSCAtiktaks over OH Leuven - Anderlecht: - Toni Pancho Toni Pancho over Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn Don Doumbia Don Doumbia over UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk Dirk ie Dirk ie over Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken" Don Doumbia Don Doumbia over 📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit FC BRUGES FC BRUGES over Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten CCpl CCpl over Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved