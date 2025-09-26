KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi

Er is een voor zich sprekende reden waarom de naam van Besnik Hasi bij KV Mechelen nog eens gevallen is. De verplaatsing naar Charleroi staat voor de deur en dan komt de herinnering aan de match waarin KV zich redde in maart 2025 weer naar boven.

"Dat was de eerste wedstrijd na het ontslag van Besnik Hasi", weet Vanderbiest, die destijds overnam als interim-trainer, nog goed. "We hebben ons toen in Charleroi gered. We speelden vanuit de organisatie een degelijke wedstrijd en hadden zeker op het einde een tikkeltje geluk. De druk was enorm", herinnert Vanderbiest zich nog.

Dankzij een 0-1-overwinning op Mambourg verzekerde KV Mechelen zich vorig seizoen van het behoud. "We hebben het toen tot een goed einde gebracht, maar die wedstrijd kun je niet vergelijken met de wedstrijd van dit weekend. Bij hen zijn er vier à vijf spelers niet meer bij en bij ons geldt hetzelfde. Langs de twee kanten is er wat vernieuwing geweest."



Lees ook... Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

KV Mechelen en Charleroi doen het goed

Ondanks die vernieuwing is de perceptie van de buitenwereld over die twee ploegen mogelijk nog hetzelfde. Charleroi en Mechelen worden nog altijd gezien als twee ploegen die in de voorste gelederen van de middenmoot of zelfs in de subtop verwacht worden. "Die vernieuwing reflecteert zich niet in de rangschikking. De twee ploegen staan waar ze kunnen staan en doen het goed, tot op zekere hoogte."

"Het wordt een goede test", blikt Vanderbiest vooruit. "Charleroi is één van de ploegen die wij moeten aankunnen. Benieuwd wat wij daar kunnen brengen." Patrick Pflücke is een speler die tot voor kort nog het geelrode shirt droeg en nu bij de Zebra's in actie komt. Met al twee goals achter zijn naam miste hij zijn entree bij zijn nieuwe club niet. Hetzelfde kan gezegd worden over Schoofs na zijn winninggoal voor Union in Genk.

Vanderbiest blij voor Pflücke en Schoofs

"Dit is goed voor die jongens", zegt Vanderbiest hierover. "Als zij zich kunnen verbeteren, zij het met een driejarig contract, op financieel vlak of op vlak van ambitie, wie zijn wij dan om hen tegen hun zin hier te houden? Als die jongens bij hun nieuwe club de lijn doortrekken, is het ook een teken dat wij sinds het begin van dit seizoen goed bezig zijn."