Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman

Na de puntendeling met Cercle Brugge gaf Fred Vanderbiest toe dat het tussen Lauberbach en Raman niet echt goed werkte. Inmiddels nuanceert de trainer van KV Mechelen dat toch wat en blijft hij in elk geval pal achter Raman staan.

We vroegen Vanderbiest of het een optie blijft om Lauberbach en Raman allebei aan de aftrap te brengen. "Dat is afhankelijk van de wedstrijd. Het is ook niet helemaal tegengevallen tegen Cercle. We geraakten gewoon niet bij hen, omdat we in de opbouw veel technische fouten maken. Er waren veel goede bedoelingen, maar we schoten tekort qua zuiverheid."

Vanderbiest zag dus toch eerder daar een probleem in dan bij de aanval. "Zoals vaak tegen Cercle was er veel intensiteit. Dan kan het voorvallen dat je qua balcirculatie, aannames en het nemen van beslissingen beter wil doen. We konden hen gewoon niet bereiken", verklaart de KVM-coach het gebrek aan doelgevaar vanwege zijn aanvallers.



Geen twijfel over duo Lauberbach - Raman

Het is dus niet zo dat de trainer eraan twijfelt of Lauberbach en Raman wel complementair zijn. "Neen, want in andere matchen is het wel gelukt en was het wel oké. Je moet dat van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Nu heeft dat niet goed uitgepakt. Dat had met de specifieke situatie te maken: de jongens rond hen kwamen ook minder aan de bal."

Er volgt nog een logische verklaring: "Als je als ploeg minder kwalitatief voetbal brengt, reflecteert dat automatisch op de aanvallers." In elk geval moet Benito Raman nog echt ontploffen. De man van dertien competitietreffers vorig seizoen heeft voorlopig amper één treffer achter zijn naam. "Benito is ook nog maar enkele keren gestart. Dan vind ik één doelpunt en twee assists niet verkeerd."

Cijfers Benito Raman niet alarmerend

"Je moet ook kijken of hij kansen krijgt of niet als hij invalt", gaat Vanderbiest erop door. "Op het veld van Antwerp kreeg hij drie kansen. Een hele scherpe Benito maakt er daar misschien eentje. Gezien hij de eerste twee matchen miste en op basis van zijn speelminuten vind ik een bilan van één doelpunt en twee assists niets alarmerend."